https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/meteorolojiden-26-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1108332273.html

Meteoroloji’den 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji’den 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle 24 il için sarı, Ordu ve Samsun için turuncu kodlu uyarı yayımladı. Samsun’un doğusu ile Ordu’nun... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T09:12+0300

2026-08-29T09:12+0300

2026-08-29T09:12+0300

türki̇ye

meteoroloji

ordu

samsun

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/09/1107127496_0:145:2800:1720_1920x0_80_0_0_93943ee9b606fb133413ade7585ccafd.jpg

Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının ardından yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Sıcaklıkların ülke genelinde ortalamanın altında seyretmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kuvvetli yağış nedeniyle 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.Meteoroloji tarafından 24 il için sarı, Ordu ve Samsun için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Orta Karadeniz’de yağışların şiddetini artırması beklenirken, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.24 ile sarı, Ordu ve Samsun’a turuncu kodMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adana, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Şırnak için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı verildi.Özellikle Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Ordu’da yağışların daha şiddetli olması beklenirken, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.Samsun ve Ordu’da yağış yer yer şiddetli olacakMeteorolojinin son değerlendirmelerine göre Orta Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat’ın kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.Bu bölgelerde yağış miktarının 25-60 kilogram/metrekareye ulaşacağı tahmin ediliyor.Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması, metrekareye 51-100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.Sel, su baskını ve heyelan uyarısıKuvvetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.Meteoroloji, yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.Ege’de hissedilen sıcaklık 6 derece azalacakEge Bölgesi’nde kuvvetlenen poyrazla birlikte hissedilen sıcaklığın 6 derece birden azalması bekleniyor. Hava sıcaklığının Manisa’da 30, Denizli’de 33, Bodrum’da ise 31 derece olması öngörülüyor.Marmara Bölgesi’nde yağmurun gündüz orta kuvvette devam etmesi, akşam saatlerinde ise hafiflemesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın serin esmesi beklenirken sıcaklıkların Kocaeli’de 24, Çanakkale’de 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Edirne’de ise parçalı bulutlu ve 29 derecelik hava bekleniyor. Pazar günü Marmara’da havanın açacağı öngörülüyor.İç Anadolu ve Akdeniz’de kuvvetli yağış bekleniyorİç Anadolu’da Sivas, Kayseri ve Niğde’de yağışların daha şiddetli olması beklenirken, sıcaklıkların 23-24 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana, Mersin ve Hatay boyunca gök gürültülü kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Bölgede rüzgarın da şiddetli eseceği, Adana’da sıcaklığın 31 derece olacağı tahmin ediliyor.Doğu ve Güneydoğu’da yağış ve toz taşınımıDoğu Anadolu’da Erzincan, Kars ve Ardahan’da yağışların daha şiddetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da ise Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yağış öngörülüyor.Hava sıcaklığının Erzurum’da 23, Diyarbakır’da ise 35 derece olması bekleniyor.Meteoroloji ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/komedyen-deniz-goktas-yeniden-tutuklandi-1108331180.html

türki̇ye

ordu

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, ordu, samsun, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak