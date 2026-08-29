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Lavrov: Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulması ticaretin gelişmesine yardımcı olacak
Lavrov: Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulması ticaretin gelişmesine yardımcı olacak
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulmasının kıta ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırımların gelişmesine yardımcı olacağını... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
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rusya
avrasya
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ekonomi
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Lavrov'un, Kazan'da düzenlenen Büyük Avrasya Ortaklığı Genç Diplomatlar Diyaloğu'nun organizatörleri ve katılımcılarına yönelik selamlama mesajında şu ifadelere yer verildi:Lavrov, bu çalışmada dış politika kurumlarının genç çalışanlarına önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek, uluslararası alanda çok kutuplu temellerin güçlenmesinin, dünya ekonomik işbirliğinin yeni ve daha adil mekanizmalarının oluşturulması için fırsatlar yarattığın ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/peskov-avrupadaki-siyasiler-catismaci-tutum-icinde-1108338392.html
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sergey lavrov, rusya, avrasya, ticaret, ekonomi, i̇şbirliği, kazan
sergey lavrov, rusya, avrasya, ticaret, ekonomi, i̇şbirliği, kazan

Lavrov: Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulması ticaretin gelişmesine yardımcı olacak

18:02 29.08.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulmasının kıta ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırımların gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.
Lavrov'un, Kazan'da düzenlenen Büyük Avrasya Ortaklığı Genç Diplomatlar Diyaloğu'nun organizatörleri ve katılımcılarına yönelik selamlama mesajında şu ifadelere yer verildi:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulmasına yönelik girişimi, kıtadaki entegrasyon süreçlerini konsolide etmeyi, ticaret ve yatırım önündeki engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmayı ve Avrasya'nın geniş coğrafyasında daha gelişmiş, dengeli ve güvenilir ekonomik bağlar tesis etmeyi amaçlıyor.
Lavrov, bu çalışmada dış politika kurumlarının genç çalışanlarına önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek, uluslararası alanda çok kutuplu temellerin güçlenmesinin, dünya ekonomik işbirliğinin yeni ve daha adil mekanizmalarının oluşturulması için fırsatlar yarattığın ifade etti.
Bugünkü toplantının yapıcı bir şekilde geçeceğine, faydalı iş bağlantıları kurulmasına olanak sağlayacağına ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ile güvenin daha da güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum.
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