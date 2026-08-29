https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/lavrov-buyuk-avrasya-ortakliginin-kurulmasi-ticaretin-gelismesine-yardimci-olacak-1108339646.html

Lavrov: Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulması ticaretin gelişmesine yardımcı olacak

Lavrov: Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulması ticaretin gelişmesine yardımcı olacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Avrasya Ortaklığı'nın kurulmasının kıta ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırımların gelişmesine yardımcı olacağını... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T18:02+0300

2026-08-29T18:02+0300

2026-08-29T18:01+0300

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Lavrov'un, Kazan'da düzenlenen Büyük Avrasya Ortaklığı Genç Diplomatlar Diyaloğu'nun organizatörleri ve katılımcılarına yönelik selamlama mesajında şu ifadelere yer verildi:Lavrov, bu çalışmada dış politika kurumlarının genç çalışanlarına önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek, uluslararası alanda çok kutuplu temellerin güçlenmesinin, dünya ekonomik işbirliğinin yeni ve daha adil mekanizmalarının oluşturulması için fırsatlar yarattığın ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/peskov-avrupadaki-siyasiler-catismaci-tutum-icinde-1108338392.html

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sergey lavrov, rusya, avrasya, ticaret, ekonomi, i̇şbirliği, kazan