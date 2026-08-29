https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/konusma-metinlerine-erisimi-vardi-trumpin-ifadeleri-uzerine-bahis-oynayan-eski-beyaz-saray-1108338793.html

Konuşma metinlerine erişimi vardı: Trump'ın ifadeleri üzerine bahis oynayan eski Beyaz Saray çalışanına ceza

Konuşma metinlerine erişimi vardı: Trump'ın ifadeleri üzerine bahis oynayan eski Beyaz Saray çalışanına ceza

Sputnik Türkiye

Eski Beyaz Saray teleprompter operatörü Gabriel Perez, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarında hangi ifadeleri kullanacağını önceden bilerek bahis oynadığı... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T16:48+0300

2026-08-29T16:48+0300

2026-08-29T16:48+0300

dünya

donald trump

abd

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ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), eski Beyaz Saray çalışanı Perez'in Aralık 2025 ile Şubat 2026 arasında Trump'ın konuşmalarında hangi ifadelerin yer alacağına ilişkin bir tahmin piyasası platformunda işlemler yaptığını açıkladı.CFTC'nin açıklamasına göre Perez, bu işlemlerden elde ettiği yaklaşık 107 bin dolarlık kazancı iade edecek ve ayrıca 65 bin dolar sivil ceza ödeyecek. Perez ayrıca 3 yıl boyunca işlem yapmaktan men edildi.CFTC, Perez'in Trump'ın konuşmalarına ilişkin önceden sahip olduğu bilgileri kullanarak bahis oynamasını, kendisine duyulan güven ve itimat yükümlülüğünü ihlal ederek bu bilgileri "kötüye kullanması" olarak değerlendirdi.Komisyon, Perez'in soruşturmada "örnek teşkil edecek işbirliği" göstermesi nedeniyle sivil cezasının azaltıldığını bildirdi.Trump'ın konuşmalarına ilişkin bahis oynadıPerez'in, Beyaz Saray'daki görevi sırasında Trump'ın konuşmaları için kullanılan teleprompterları işlettiği belirtildi.Platform, mart ayında kullanıcıların belirli ülkeler, kampanya sloganları veya kelimeler gibi ifadelerin konuşmalarda kullanılıp kullanılmayacağını tahmin ettiği "mention markets" olarak adlandırılan piyasalarda olağan dışı bahisler tespit etmişti.Şirket, hesap verilerini inceleyerek söz konusu kullanıcının Beyaz Saray teleprompterlarını işleten bir federal çalışan olduğunu belirlediğini ve durumu düzenleyici kuruma bildirdiğini açıklamıştı.Platformun baş hukuk müşaviri Bobby DeNault, X hesabından yaptığı paylaşımda kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kuralları veya federal yasaları ihlal eden kişilerin sonuçlarıyla karşılaşacağını ifade etti.Eski çalışan görevine dönmeyecekBeyaz Saray daha önce Perez hakkında açıklama yapmış ve eski çalışanın ücretsiz izinde olduğunu ve görevine dönmeyeceğini bildirmişti.Beyaz Saray Yönetim Ofisi de temmuz ayında çalışanlara gönderdiği mektupta, yönetim yetkililerinin tahmin piyasalarında bahis oynamaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.Kalshi ise daha önce yaptığı açıklamada, siyasi liderlerin kullandığı kelimelerin döviz, petrol vadeli işlemleri ve borsa gibi piyasalarda milyarlarca dolarlık hareketlere neden olabildiğine dikkati çekmişti.

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