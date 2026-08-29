https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/iha-pilotu-olmak-icin-bu-yil-237-bin-40-kisi-basvurdu-pilot-lisansina-sahip-kisi-sayisi-1-milyon-1108338236.html

İHA pilotu olmak için bu yıl 237 bin 40 kişi başvurdu: Pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştı

İHA pilotu olmak için bu yıl 237 bin 40 kişi başvurdu: Pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'de İnsansız Hava Aracı (İHA) Kayıt Sistemi'nde kayıtlı İHA sayısının 94 bin 230'a, İHA pilotu lisansına sahip... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T16:11+0300

2026-08-29T16:11+0300

2026-08-29T16:11+0300

savunma

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

shgm

sivil havacılık genel müdürlüğü

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA sayısı ve İHA pilot lisansı başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) yıl başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvurduğunu aktaran Uraloğlu, "Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 367 arttı" ifadesini kullandı.Uraloğlu, SHGM'nin 'İHA Sistemleri Talimatı' kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu belirterek, "Bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıt işlemleri yürütülüyor. İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı" değerlendirmesinde bulundu.Yılın başından beri 5 bin 300 yeni İHA'yı kayıt altına aldıklarına işaret eden Uraloğlu, "İHA Kayıt Sistemi'nde kayıtlı İHA sayısı 94 bin 230 oldu. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı da 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştı" bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rus-disisleri-rusya-ve-belarus-natonun-eylemleri-nedeniyle-her-turlu-gelismeye-hazir-1108337858.html

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Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, shgm, sivil havacılık genel müdürlüğü, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)