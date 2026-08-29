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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/komedyen-cem-yilmaz-rahatsizlandigi-canakkalede-hastaneye-kaldirildi-1108341135.html
Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı
Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı
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cem yılmaz, cem yılmaz hastane, cem yılmaz anjiyo
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Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/cem-yilmaz-hastaneye-kaldirilmisti-saglik-bakani-memisoglundan-aciklama-1108341583.html
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cem yılmaz, çanakkale, ayvacık, türkiye
cem yılmaz, çanakkale, ayvacık, türkiye

Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı

21:36 29.08.2026 (güncellendi: 22:12 29.08.2026)
© FotoğrafCem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© Fotoğraf
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Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.
Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
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