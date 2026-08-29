https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/komedyen-cem-yilmaz-rahatsizlandigi-canakkalede-hastaneye-kaldirildi-1108341135.html
Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı
Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
cem yılmaz, cem yılmaz hastane, cem yılmaz anjiyo
2026-08-29T21:36+0300
2026-08-29T21:36+0300
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Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/cem-yilmaz-hastaneye-kaldirilmisti-saglik-bakani-memisoglundan-aciklama-1108341583.html
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cem yılmaz, çanakkale, ayvacık, türkiye
cem yılmaz, çanakkale, ayvacık, türkiye
Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı
21:36 29.08.2026 (güncellendi: 22:12 29.08.2026)
Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.
Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.