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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/kievde-patlama-sesleri-dinyeperin-sol-yakasi-elektriksiz-kaldi-1108331832.html
Kiev’de patlama sesleri: Dinyeper'in sol yakası elektriksiz kaldı
Kiev’de patlama sesleri: Dinyeper'in sol yakası elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Dinyeper Nehri’nin sol yakasında yer alan bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T00:52+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
dinyeper nehri
patlama
buça
elektrik kesintisi
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de peş peşe duyulan şiddetli patlamaların ardından bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Buça kenti yakınlarındaki bir askeri depoda patlama meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.Yerel medya kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, kentte gün boyu devam eden patlamaların ardından Dinyeper Nehri'nin sol yakasında kalan bazı mahallelerde elektrik kesintisi meydana geldi."Mi Ukrayna" televizyon kanalı, Kiev yakınlarındaki Jitomir otoyolu civarında şiddetli patlamalar yaşandığını ve bölgede büyük çaplı bir yangın çıktığını aktardı. Haberde, ilk patlamaların ardından bölgeden ikincil patlama seslerinin gelmeye devam ettiği vurgulandı.Öte yandan, "Strana.ua" haber sitesi, Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy’nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Buça kenti yakınlarında bulunan bir askeri depoda patlama meydana gelmiş olabileceğini yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-kiev-bolgesinde-flamingo-fuzeleri-icin-kimyasal-madde-ureten-tesis-vuruldu-1108328987.html
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ukrayna, kiev, dinyeper nehri, patlama, buça, elektrik kesintisi
ukrayna, kiev, dinyeper nehri, patlama, buça, elektrik kesintisi

Kiev’de patlama sesleri: Dinyeper'in sol yakası elektriksiz kaldı

00:52 29.08.2026
© AP Photo / Dan BashakovUkrayna itfaiye ekipleri Kiev'de saldırının isabet ettiği noktada
Ukrayna itfaiye ekipleri Kiev'de saldırının isabet ettiği noktada - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Dinyeper Nehri’nin sol yakasında yer alan bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de peş peşe duyulan şiddetli patlamaların ardından bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Buça kenti yakınlarındaki bir askeri depoda patlama meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.
Yerel medya kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, kentte gün boyu devam eden patlamaların ardından Dinyeper Nehri'nin sol yakasında kalan bazı mahallelerde elektrik kesintisi meydana geldi.
"Mi Ukrayna" televizyon kanalı, Kiev yakınlarındaki Jitomir otoyolu civarında şiddetli patlamalar yaşandığını ve bölgede büyük çaplı bir yangın çıktığını aktardı. Haberde, ilk patlamaların ardından bölgeden ikincil patlama seslerinin gelmeye devam ettiği vurgulandı.
Öte yandan, "Strana.ua" haber sitesi, Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy’nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Buça kenti yakınlarında bulunan bir askeri depoda patlama meydana gelmiş olabileceğini yazdı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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