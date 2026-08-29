https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/kievde-patlama-sesleri-dinyeperin-sol-yakasi-elektriksiz-kaldi-1108331832.html

Kiev’de patlama sesleri: Dinyeper'in sol yakası elektriksiz kaldı

Kiev’de patlama sesleri: Dinyeper'in sol yakası elektriksiz kaldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Dinyeper Nehri’nin sol yakasında yer alan bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T00:52+0300

2026-08-29T00:52+0300

2026-08-29T00:52+0300

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kiev

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patlama

buça

elektrik kesintisi

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de peş peşe duyulan şiddetli patlamaların ardından bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Buça kenti yakınlarındaki bir askeri depoda patlama meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.Yerel medya kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, kentte gün boyu devam eden patlamaların ardından Dinyeper Nehri'nin sol yakasında kalan bazı mahallelerde elektrik kesintisi meydana geldi."Mi Ukrayna" televizyon kanalı, Kiev yakınlarındaki Jitomir otoyolu civarında şiddetli patlamalar yaşandığını ve bölgede büyük çaplı bir yangın çıktığını aktardı. Haberde, ilk patlamaların ardından bölgeden ikincil patlama seslerinin gelmeye devam ettiği vurgulandı.Öte yandan, "Strana.ua" haber sitesi, Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy’nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Buça kenti yakınlarında bulunan bir askeri depoda patlama meydana gelmiş olabileceğini yazdı.

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dinyeper nehri

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ukrayna, kiev, dinyeper nehri, patlama, buça, elektrik kesintisi