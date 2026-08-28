https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/meteorolojiden-7-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-1108307547.html

Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Marmara ve Karadeniz'deki 7 il için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların kuzey ve... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T07:04+0300

2026-08-28T07:04+0300

2026-08-28T07:04+0300

yaşam

sel

sel felaketi

ege

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güneydoğu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sonbahar geçişini andıran serin ve yağışlı hava dalgası etkisini gösteriyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece birden azalıyor.7 i̇lde kuvvetli yağış alarmı: Sel ve su baskını riskiMeteoroloji, yağışların yerel olarak şiddetini artıracağı kritik bölgeleri sıralayarak vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım düşmelerine karşı uyardı. Batı Karadeniz genelinin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.Doğu Karadeniz kıyılarında özellikle Trabzon'da yağışların gece saatlerinde etkisini artırması beklenirken; Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak hattında ise öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış geçişleri öngörülüyor.Marmara ve Ege'de sert rüzgar, Güneydoğu'da toz taşınımıHava durumu raporunda dikkat çeken diğer kritik başlıklar ise kuvvetli rüzgar ve çöl tozu oldu:3 büyükşehirde günün hava durumu

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sel, sel felaketi, ege, batı karadeniz, güneydoğu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü