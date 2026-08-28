https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/meteorolojiden-7-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-1108307547.html
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Marmara ve Karadeniz'deki 7 il için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların kuzey ve... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T07:04+0300
2026-08-28T07:04+0300
2026-08-28T07:04+0300
yaşam
sel
sel felaketi
ege
batı karadeniz
güneydoğu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d095b9caba0aa4cbc3e6506cbfa8abf5.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sonbahar geçişini andıran serin ve yağışlı hava dalgası etkisini gösteriyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece birden azalıyor.7 i̇lde kuvvetli yağış alarmı: Sel ve su baskını riskiMeteoroloji, yağışların yerel olarak şiddetini artıracağı kritik bölgeleri sıralayarak vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım düşmelerine karşı uyardı. Batı Karadeniz genelinin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.Doğu Karadeniz kıyılarında özellikle Trabzon'da yağışların gece saatlerinde etkisini artırması beklenirken; Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak hattında ise öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış geçişleri öngörülüyor.Marmara ve Ege'de sert rüzgar, Güneydoğu'da toz taşınımıHava durumu raporunda dikkat çeken diğer kritik başlıklar ise kuvvetli rüzgar ve çöl tozu oldu:3 büyükşehirde günün hava durumu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/nepalde-sel-felaketinde-can-kaybi-469a-yukseldi-1108307379.html
ege
batı karadeniz
güneydoğu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5103558988d39ee06b108ceffb67d224.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sel, sel felaketi, ege, batı karadeniz, güneydoğu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
sel, sel felaketi, ege, batı karadeniz, güneydoğu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Marmara ve Karadeniz'deki 7 il için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği bildirilirken; Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar, Güneydoğu'da ise toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sonbahar geçişini andıran serin ve yağışlı hava dalgası etkisini gösteriyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece birden azalıyor.
7 i̇lde kuvvetli yağış alarmı: Sel ve su baskını riski
Meteoroloji, yağışların yerel olarak şiddetini artıracağı kritik bölgeleri sıralayarak vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım düşmelerine karşı uyardı. Batı Karadeniz genelinin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.
Doğu Karadeniz kıyılarında özellikle Trabzon'da yağışların gece saatlerinde etkisini artırması beklenirken; Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak hattında ise öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağış geçişleri öngörülüyor.
Marmara ve Ege'de sert rüzgar, Güneydoğu'da toz taşınımı
Hava durumu raporunda dikkat çeken diğer kritik başlıklar ise kuvvetli rüzgar ve çöl tozu oldu:
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına:
Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat
hızla esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’in batısı, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise yer yer 8 kuvvetinde fırtına
uyarısı yapıldı.
Toz Taşınımı: Güneydoğu Anadolu
bölgesinin güney kesimlerinde atmosferik toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalmaya karşı tedbirli olunması istendi.
3 büyükşehirde günün hava durumu
İstanbul (26°C):
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Ankara (29°C):
Parçalı ve çok bulutlu, özellikle öğle saatlerinde yerel sağanak geçişli.
İzmir (35°C):
Az bulutlu ve açık, kuzeyden kuvvetli esen rüzgar etkili.