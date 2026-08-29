Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/izmirde-guvercin-kavgasi-13-kisi-yaralandi-4-kisi-tutuklandi-1108341437.html
İzmir'de 'güvercin kavgası': 13 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı
İzmir'de 'güvercin kavgası': 13 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menemen ilçesinde güvercin meselesinden çıkan kavgada 3'ü çocuk 13 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T21:56+0300
2026-08-29T21:56+0300
türki̇ye
i̇zmir
güvercin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1d/1108341281_0:489:1106:1111_1920x0_80_0_0_69f0e59556238fa7865813be8baf3708.jpg
Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos Salı akşam saatlerinde Kazımpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa E. (16), güvercinlerini aldığını iddia ettiği Nefes K'nin babası Sergen K. (33) ile tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa E, ikametinde bulunan tüfekle tartışmanın olduğu adrese yeniden gelip rastgele ateş etti. Bu sırada Sergen K. de eşinin tüfeğiyle havaya ve çevredekilere ateş etti.Silahlı kavgada yaralanan 3'ü çocuk 13 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Olayın ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 ekip, 16 yunus ve 2 çevik kuvvet timiyle 17 adrese operasyon düzenledi.31 sentetik uyuşturucu hap, pala, kılıç, uzun namlulu tüfek ve 8 tüfek kartuşu ele geçirilen operasyonda şüpheliler Can E, Mustafa E, Sergen K. ve Gökhan K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/komedyen-cem-yilmaz-rahatsizlandigi-canakkalede-hastaneye-kaldirildi-1108341135.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1d/1108341281_0:385:1106:1215_1920x0_80_0_0_3c79675518bb81e31c745c44f1c2caa8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, güvercin
i̇zmir, güvercin

İzmir'de 'güvercin kavgası': 13 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı

21:56 29.08.2026
© İzmir İl Emniyet Müdürlüğüİzmir'in Menemen ilçesinde güvercin meselesinden çıkan kavgada 3'ü çocuk 13 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Mahallede düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
İzmir'in Menemen ilçesinde güvercin meselesinden çıkan kavgada 3'ü çocuk 13 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Mahallede düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
İzmir'in Menemen ilçesinde güvercin meselesinden çıkan kavgada 3'ü çocuk 13 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos Salı akşam saatlerinde Kazımpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa E. (16), güvercinlerini aldığını iddia ettiği Nefes K'nin babası Sergen K. (33) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa E, ikametinde bulunan tüfekle tartışmanın olduğu adrese yeniden gelip rastgele ateş etti. Bu sırada Sergen K. de eşinin tüfeğiyle havaya ve çevredekilere ateş etti.
Silahlı kavgada yaralanan 3'ü çocuk 13 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 ekip, 16 yunus ve 2 çevik kuvvet timiyle 17 adrese operasyon düzenledi.
31 sentetik uyuşturucu hap, pala, kılıç, uzun namlulu tüfek ve 8 tüfek kartuşu ele geçirilen operasyonda şüpheliler Can E, Mustafa E, Sergen K. ve Gökhan K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
TÜRKİYE
Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı
21:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала