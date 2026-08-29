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İran Meclis Başkanı Kalibaf: Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının anlaşıldığını belirterek, bölge... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarının anlaşıldığını belirterek, bölge ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları "yeni bir dönemin müjdecisi" olarak nitelendirdi.Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının Müslüman ülkeler tarafından fark edilmesini sağladığını belirten Kalibaf, "bölge dışı güçlerin varlığına ve müdahalesine dayalı güvenliğin kırılgan ve bağımlı" olduğunu ifade etti.Kalibaf, "Ancak Müslüman ülkelerin iradesine ve bölge ülkelerinin kardeşçe işbirliğine dayalı güvenlik istikrarlı, onurlu ve kalıcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilirBölge ülkeleri arasındaki savunma anlaşmaları ve işbirliklerine işaret eden Kalibaf, yeni bölgesel anlaşmaların ve düzenlemelerin oluşmasının, bölge ülkelerindeki yaklaşım değişikliğinin işaretlerinden biri olduğunu belirtti.Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/arakci-abd-hukumetindeki-bazi-unsurlar-enerji-piyasalarini-manipule-etmeye-calisiyor-1108337649.html
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ortadoğu, abd, i̇ran, muhammed bakır kalibaf
ortadoğu, abd, i̇ran, muhammed bakır kalibaf
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının anlaşıldığını belirterek, bölge ülkeleri arasındaki yeni anlaşma ve işbirliklerinin 'yeni bir dönemin başlangıcını' müjdeleyebileceğini söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarının anlaşıldığını belirterek, bölge ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları "yeni bir dönemin müjdecisi" olarak nitelendirdi.
Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının Müslüman ülkeler tarafından fark edilmesini sağladığını belirten Kalibaf, "bölge dışı güçlerin varlığına ve müdahalesine dayalı güvenliğin kırılgan ve bağımlı" olduğunu ifade etti.
Kalibaf, "Ancak Müslüman ülkelerin iradesine ve bölge ülkelerinin kardeşçe işbirliğine dayalı güvenlik istikrarlı, onurlu ve kalıcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir
Bölge ülkeleri arasındaki savunma anlaşmaları ve işbirliklerine işaret eden Kalibaf, yeni bölgesel anlaşmaların ve düzenlemelerin oluşmasının, bölge ülkelerindeki yaklaşım değişikliğinin işaretlerinden biri olduğunu belirtti.
Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
Bugün bu uyanışın işaretleri, yeni bölgesel anlaşmaların, işbirliklerinin ve düzenlemelerin oluşmasında görülebilir. Yeni bölgesel anlaşmalar ve düzenlemeler, Müslüman komşuların dışarıdan gelenlere değil, kendi kapasitelerine güvendikleri ve yıpratıcı rekabet yerine işbirliği ve kardeşlik yolunu seçtikleri yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir.