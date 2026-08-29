Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/iran-meclis-baskani-kalibaf-bolge-ulkeleri-arasindaki-anlasmalar-yeni-bir-donemin-mujdecisi-1108340856.html
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının anlaşıldığını belirterek, bölge... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T20:27+0300
2026-08-29T20:27+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
abd
i̇ran
muhammed bakır kalibaf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105066985_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_d1e4477343813cef325bde0e80339fd1.jpg
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarının anlaşıldığını belirterek, bölge ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları "yeni bir dönemin müjdecisi" olarak nitelendirdi.Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının Müslüman ülkeler tarafından fark edilmesini sağladığını belirten Kalibaf, "bölge dışı güçlerin varlığına ve müdahalesine dayalı güvenliğin kırılgan ve bağımlı" olduğunu ifade etti.Kalibaf, "Ancak Müslüman ülkelerin iradesine ve bölge ülkelerinin kardeşçe işbirliğine dayalı güvenlik istikrarlı, onurlu ve kalıcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilirBölge ülkeleri arasındaki savunma anlaşmaları ve işbirliklerine işaret eden Kalibaf, yeni bölgesel anlaşmaların ve düzenlemelerin oluşmasının, bölge ülkelerindeki yaklaşım değişikliğinin işaretlerinden biri olduğunu belirtti.Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/arakci-abd-hukumetindeki-bazi-unsurlar-enerji-piyasalarini-manipule-etmeye-calisiyor-1108337649.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105066985_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6253373d7a55a2f0230f14ee7dd710f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, i̇ran, muhammed bakır kalibaf
ortadoğu, abd, i̇ran, muhammed bakır kalibaf

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi

20:27 29.08.2026
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handoutİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handout
Abone ol
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının anlaşıldığını belirterek, bölge ülkeleri arasındaki yeni anlaşma ve işbirliklerinin 'yeni bir dönemin başlangıcını' müjdeleyebileceğini söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarının anlaşıldığını belirterek, bölge ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları "yeni bir dönemin müjdecisi" olarak nitelendirdi.
Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının Müslüman ülkeler tarafından fark edilmesini sağladığını belirten Kalibaf, "bölge dışı güçlerin varlığına ve müdahalesine dayalı güvenliğin kırılgan ve bağımlı" olduğunu ifade etti.
Kalibaf, "Ancak Müslüman ülkelerin iradesine ve bölge ülkelerinin kardeşçe işbirliğine dayalı güvenlik istikrarlı, onurlu ve kalıcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir

Bölge ülkeleri arasındaki savunma anlaşmaları ve işbirliklerine işaret eden Kalibaf, yeni bölgesel anlaşmaların ve düzenlemelerin oluşmasının, bölge ülkelerindeki yaklaşım değişikliğinin işaretlerinden biri olduğunu belirtti.
Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

Bugün bu uyanışın işaretleri, yeni bölgesel anlaşmaların, işbirliklerinin ve düzenlemelerin oluşmasında görülebilir. Yeni bölgesel anlaşmalar ve düzenlemeler, Müslüman komşuların dışarıdan gelenlere değil, kendi kapasitelerine güvendikleri ve yıpratıcı rekabet yerine işbirliği ve kardeşlik yolunu seçtikleri yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir.

Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Arakçi: ABD hükümetindeki bazı unsurlar enerji piyasalarını manipüle etmeye çalışıyor
15:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала