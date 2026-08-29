https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/iran-meclis-baskani-kalibaf-bolge-ulkeleri-arasindaki-anlasmalar-yeni-bir-donemin-mujdecisi-1108340856.html

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar yeni bir dönemin müjdecisi

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının anlaşıldığını belirterek, bölge... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T20:27+0300

2026-08-29T20:27+0300

2026-08-29T20:27+0300

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarının anlaşıldığını belirterek, bölge ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları "yeni bir dönemin müjdecisi" olarak nitelendirdi.Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı güvenlik sağlayamayacağının Müslüman ülkeler tarafından fark edilmesini sağladığını belirten Kalibaf, "bölge dışı güçlerin varlığına ve müdahalesine dayalı güvenliğin kırılgan ve bağımlı" olduğunu ifade etti.Kalibaf, "Ancak Müslüman ülkelerin iradesine ve bölge ülkelerinin kardeşçe işbirliğine dayalı güvenlik istikrarlı, onurlu ve kalıcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilirBölge ülkeleri arasındaki savunma anlaşmaları ve işbirliklerine işaret eden Kalibaf, yeni bölgesel anlaşmaların ve düzenlemelerin oluşmasının, bölge ülkelerindeki yaklaşım değişikliğinin işaretlerinden biri olduğunu belirtti.Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

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