https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/arakci-abd-hukumetindeki-bazi-unsurlar-enerji-piyasalarini-manipule-etmeye-calisiyor-1108337649.html
Arakçi: ABD hükümetindeki bazı unsurlar enerji piyasalarını manipüle etmeye çalışıyor
Arakçi: ABD hükümetindeki bazı unsurlar enerji piyasalarını manipüle etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD hükümetindeki bazı unsurların medyayı kullanarak enerji fiyatlarını manipüle etmeye çalıştığını ve bunun amacının... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T15:47+0300
2026-08-29T15:47+0300
2026-08-29T15:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
abbas arakçi
hürmüz boğazı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD hükümetindeki bazı unsurların" kişisel çıkar sağlamak ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "kaybedilen bir savaşın içinde" tutmak amacıyla medyayı kullanarak enerji fiyatlarını manipüle etmeye çalıştığını aktardı.Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstihbaratımız, enerji piyasalarını manipüle etmeye yönelik büyük çabalar olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.ABD hükümetindeki bazı unsurların "kolayca yönlendirilebilen medyayı" kullanarak fiyatları etkilemeye çalıştığını savunan Arakçi, bunun amacının "kişisel çıkar sağlamak ve Trump'ı kaybedilen bir savaşın içinde tutmak" olduğunu öne sürdü.ABD'deki İsrail'le bağlantılı gruplara işaret eden Arakçi, "İsrail yanlısı aktörler de savaşı pembe tablolar çizen değerlendirmelerle teşvik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Arakçi, ABD halkının da artan enerji fiyatlarını hissettiğini söyledi.Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğiİran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri büyük ölçüde kısıtlamasına rağmen Trump, Boğaz'ın ABD kontrolünde olduğunu ve petrol tankerlerinin geçiş yaptığını açıklamıştı.Küresel deniz trafiğini izleyen şirketlerin verilerine göre, 25 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca 5 ticari gemi geçti. Bir gün önce bu sayı 4 olarak kaydedildi.Savaş öncesinde ise Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 120 gemi geçiyordu.ABD'de benzin fiyatları yükseldiABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ABD'de normal benzinin galon fiyatı ortalaması savaş öncesinde yaklaşık 2,9 dolar seviyesindeydi.ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Brent petrol fiyatlarının 120 doları aşması nedeniyle benzin fiyatları mayıs ayında 4,6 dolara kadar yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/pezeskiyan-islamabad-mutabakatinin-uygulanmasi-halinde-hurmuz-bogazi-acilacak-1108331313.html
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abd, donald trump, abbas arakçi, hürmüz boğazı
abd, donald trump, abbas arakçi, hürmüz boğazı
Arakçi: ABD hükümetindeki bazı unsurlar enerji piyasalarını manipüle etmeye çalışıyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD hükümetindeki bazı unsurların medyayı kullanarak enerji fiyatlarını manipüle etmeye çalıştığını ve bunun amacının kişisel çıkar sağlamak ile ABD Başkanı Donald Trump'ı 'kaybedilen bir savaşın içinde' tutmak olduğunu iddia etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD hükümetindeki bazı unsurların" kişisel çıkar sağlamak ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "kaybedilen bir savaşın içinde" tutmak amacıyla medyayı kullanarak enerji fiyatlarını manipüle etmeye çalıştığını aktardı.
Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstihbaratımız, enerji piyasalarını manipüle etmeye yönelik büyük çabalar olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
ABD hükümetindeki bazı unsurların "kolayca yönlendirilebilen medyayı" kullanarak fiyatları etkilemeye çalıştığını savunan Arakçi, bunun amacının "kişisel çıkar sağlamak ve Trump'ı kaybedilen bir savaşın içinde tutmak" olduğunu öne sürdü.
ABD'deki İsrail'le bağlantılı gruplara işaret eden Arakçi, "İsrail yanlısı aktörler de savaşı pembe tablolar çizen değerlendirmelerle teşvik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Arakçi, ABD halkının da artan enerji fiyatlarını hissettiğini söyledi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri büyük ölçüde kısıtlamasına rağmen Trump, Boğaz'ın ABD kontrolünde olduğunu ve petrol tankerlerinin geçiş yaptığını açıklamıştı.
Küresel deniz trafiğini izleyen şirketlerin verilerine göre, 25 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca 5 ticari gemi geçti. Bir gün önce bu sayı 4 olarak kaydedildi.
Savaş öncesinde ise Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 120 gemi geçiyordu.
ABD'de benzin fiyatları yükseldi
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ABD'de normal benzinin galon fiyatı ortalaması savaş öncesinde yaklaşık 2,9 dolar seviyesindeydi.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Brent petrol fiyatlarının 120 doları aşması nedeniyle benzin fiyatları mayıs ayında 4,6 dolara kadar yükseldi.