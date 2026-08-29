https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/irak-turkiye-uzerinden-petrol-ihracatini-artirdi--gunluk-150-bin-varile-ulasti-1108342181.html

Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırdı: Günlük 150 bin varile ulaştı

Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırdı: Günlük 150 bin varile ulaştı

Sputnik Türkiye

Irak petrolünün Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlükyaklaşık 150 bin varile ulaştı. Irak Petrol Bakanlığı, Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T22:58+0300

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Irak petrolünün Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlük yaklaşık 150 bin varile ulaştığı duyurukurken söz konusu ihracatın artmaya devam ettiği kaydedildi.Irak Petrol Bakanlığı Resmi Sözcüsü Salim ar-Rikabi tarafından yapılan açıklamada, "Her gün ilave 150 bin varil ham petrol, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı üzerinden dünya pazarına ihraç ediliyor" denildi.Rikabi açıklamasında ayrıca Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının taşıma kapasitesinin günlük 750 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.Ceyhan Limanı üzerinden gerçekleştirilen ihracatın istikrarlı bir artış gösterdiğinin altını çizen Rikabi, Basra Körfezi kıyısındaki güney Irak limanları üzerinden şu anda günlük 2 ila 2.1 milyon varil petrol ihraç edildiğini belirtti.Rikabi Irak hükümetinin ülkenin ihracat kapasitesini daha da genişletmek amacıyla yeni petrol boru hatlarının inşası için çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

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ortadoğu, irak, ceyhan, ceyhan limanı, türkiye, petrol