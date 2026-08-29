https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/irak-turkiye-uzerinden-petrol-ihracatini-artirdi--gunluk-150-bin-varile-ulasti-1108342181.html
Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırdı: Günlük 150 bin varile ulaştı
Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırdı: Günlük 150 bin varile ulaştı
Sputnik Türkiye
Irak petrolünün Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlükyaklaşık 150 bin varile ulaştı. Irak Petrol Bakanlığı, Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T22:58+0300
2026-08-29T22:58+0300
2026-08-29T22:58+0300
poli̇ti̇ka
ortadoğu
irak
ceyhan
ceyhan limanı
türkiye
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/01/1107712281_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_7d9cd974e8b030af8975cdc69eca82db.jpg
Irak petrolünün Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlük yaklaşık 150 bin varile ulaştığı duyurukurken söz konusu ihracatın artmaya devam ettiği kaydedildi.Irak Petrol Bakanlığı Resmi Sözcüsü Salim ar-Rikabi tarafından yapılan açıklamada, "Her gün ilave 150 bin varil ham petrol, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı üzerinden dünya pazarına ihraç ediliyor" denildi.Rikabi açıklamasında ayrıca Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının taşıma kapasitesinin günlük 750 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.Ceyhan Limanı üzerinden gerçekleştirilen ihracatın istikrarlı bir artış gösterdiğinin altını çizen Rikabi, Basra Körfezi kıyısındaki güney Irak limanları üzerinden şu anda günlük 2 ila 2.1 milyon varil petrol ihraç edildiğini belirtti.Rikabi Irak hükümetinin ülkenin ihracat kapasitesini daha da genişletmek amacıyla yeni petrol boru hatlarının inşası için çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/danimarka-parlamentosu-askerlik-cagindaki-ukraynalilara-oturma-izni-verilmesini-yasakladi-1108341899.html
irak
ceyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/01/1107712281_109:0:1172:797_1920x0_80_0_0_5acef6eba23403279f8d7f2faf2325e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, irak, ceyhan, ceyhan limanı, türkiye, petrol
ortadoğu, irak, ceyhan, ceyhan limanı, türkiye, petrol
Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırdı: Günlük 150 bin varile ulaştı
Irak petrolünün Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlükyaklaşık 150 bin varile ulaştı. Irak Petrol Bakanlığı, Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının kapasitesinin günlük 750 bin varile çıkarılmasının planlandığını açıkladı.
Irak petrolünün Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlük yaklaşık 150 bin varile ulaştığı duyurukurken söz konusu ihracatın artmaya devam ettiği kaydedildi.
Irak Petrol Bakanlığı Resmi Sözcüsü Salim ar-Rikabi tarafından yapılan açıklamada, "Her gün ilave 150 bin varil ham petrol, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı üzerinden dünya pazarına ihraç ediliyor" denildi.
Rikabi açıklamasında ayrıca Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının taşıma kapasitesinin günlük 750 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Ceyhan Limanı üzerinden gerçekleştirilen ihracatın istikrarlı bir artış gösterdiğinin altını çizen Rikabi, Basra Körfezi kıyısındaki güney Irak limanları üzerinden şu anda günlük 2 ila 2.1 milyon varil petrol ihraç edildiğini belirtti.
Rikabi Irak hükümetinin ülkenin ihracat kapasitesini daha da genişletmek amacıyla yeni petrol boru hatlarının inşası için çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.