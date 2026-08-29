Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/irak-turkiye-uzerinden-petrol-ihracatini-artirdi--gunluk-150-bin-varile-ulasti-1108342181.html
Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırdı: Günlük 150 bin varile ulaştı
Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırdı: Günlük 150 bin varile ulaştı
Sputnik Türkiye
Irak petrolünün Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlükyaklaşık 150 bin varile ulaştı. Irak Petrol Bakanlığı, Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T22:58+0300
2026-08-29T22:58+0300
poli̇ti̇ka
ortadoğu
irak
ceyhan
ceyhan limanı
türkiye
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/01/1107712281_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_7d9cd974e8b030af8975cdc69eca82db.jpg
Irak petrolünün Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlük yaklaşık 150 bin varile ulaştığı duyurukurken söz konusu ihracatın artmaya devam ettiği kaydedildi.Irak Petrol Bakanlığı Resmi Sözcüsü Salim ar-Rikabi tarafından yapılan açıklamada, "Her gün ilave 150 bin varil ham petrol, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı üzerinden dünya pazarına ihraç ediliyor" denildi.Rikabi açıklamasında ayrıca Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının taşıma kapasitesinin günlük 750 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.Ceyhan Limanı üzerinden gerçekleştirilen ihracatın istikrarlı bir artış gösterdiğinin altını çizen Rikabi, Basra Körfezi kıyısındaki güney Irak limanları üzerinden şu anda günlük 2 ila 2.1 milyon varil petrol ihraç edildiğini belirtti.Rikabi Irak hükümetinin ülkenin ihracat kapasitesini daha da genişletmek amacıyla yeni petrol boru hatlarının inşası için çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/danimarka-parlamentosu-askerlik-cagindaki-ukraynalilara-oturma-izni-verilmesini-yasakladi-1108341899.html
irak
ceyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/01/1107712281_109:0:1172:797_1920x0_80_0_0_5acef6eba23403279f8d7f2faf2325e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, irak, ceyhan, ceyhan limanı, türkiye, petrol
ortadoğu, irak, ceyhan, ceyhan limanı, türkiye, petrol

Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırdı: Günlük 150 bin varile ulaştı

22:58 29.08.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıIrak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın kullanımına ilişkin 1 yıllık anlaşma imzalandı
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın kullanımına ilişkin 1 yıllık anlaşma imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Abone ol
Irak petrolünün Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlükyaklaşık 150 bin varile ulaştı. Irak Petrol Bakanlığı, Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının kapasitesinin günlük 750 bin varile çıkarılmasının planlandığını açıkladı.
Irak petrolünün Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı günlük yaklaşık 150 bin varile ulaştığı duyurukurken söz konusu ihracatın artmaya devam ettiği kaydedildi.
Irak Petrol Bakanlığı Resmi Sözcüsü Salim ar-Rikabi tarafından yapılan açıklamada, "Her gün ilave 150 bin varil ham petrol, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı üzerinden dünya pazarına ihraç ediliyor" denildi.
Rikabi açıklamasında ayrıca Ceyhan’a uzanan petrol boru hattının taşıma kapasitesinin günlük 750 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Ceyhan Limanı üzerinden gerçekleştirilen ihracatın istikrarlı bir artış gösterdiğinin altını çizen Rikabi, Basra Körfezi kıyısındaki güney Irak limanları üzerinden şu anda günlük 2 ila 2.1 milyon varil petrol ihraç edildiğini belirtti.
Rikabi Irak hükümetinin ülkenin ihracat kapasitesini daha da genişletmek amacıyla yeni petrol boru hatlarının inşası için çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
Danimarka bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Danimarka parlamentosu, askerlik çağındaki Ukraynalılara oturma izni verilmesini yasakladı
22:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала