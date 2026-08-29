https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/danimarka-parlamentosu-askerlik-cagindaki-ukraynalilara-oturma-izni-verilmesini-yasakladi-1108341899.html
Danimarka parlamentosu, askerlik çağındaki Ukraynalılara oturma izni verilmesini yasakladı
Danimarka parlamentosu, askerlik çağındaki Ukraynalılara oturma izni verilmesini yasakladı
Sputnik Türkiye
Danimarka parlamentosu, seferberlik çağındaki Ukraynalılara oturma izni verilmesini yasaklayan bir karar aldı. 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T22:49+0300
2026-08-29T22:49+0300
2026-08-29T23:00+0300
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Danimarka parlamentosu, seferberlik çağındaki Ukraynalılara oturma izni verilmesini yasaklayan yasa tasarısını destekledi.Kabul edilen karar, 98 'evet' oyu alırken, 11 ‘hayır’ oyu aldı. Kabul edilen yasa tasarısı imzalanmak üzere Başbakan Mette Frederiksen'e gönderilecek.Göç ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre, seferberlik çağındaki Ukrayna vatandaşları Danimarka'da oturma izni alamayacak.Kiev yönetiminin son dönemde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin personel temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı ortaya çıkmıştı. Askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin gözaltına alınması sırasında askerlik şubesi görevlilerinin zor kullanması, sık sık skandallara ve protestolara yol açıyor.Öte yandan, Ukrayna’da zorla seferberlik uygulamalarını gösteren görüntüler de internette yayılmaya devam ediyor. Söz konusu videolarda, Ukrayna askerlik şubelerinin görevlilerinin erkekleri zorla minibüslere bindirdiği, gözaltına alınan kişilerin ise çoğu zaman darbedildiği görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/cin-devlet-baskani-cinping-uzun-yillardir-kirgizistanin-en-buyuk-yabanci-yatirimcisi-olmaya-devam-1108341740.html
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avrupa, mette frederiksen, ukrayna, kiev, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), ukrayna silahlı kuvvetleri
Danimarka parlamentosu, askerlik çağındaki Ukraynalılara oturma izni verilmesini yasakladı
22:49 29.08.2026 (güncellendi: 23:00 29.08.2026)
Danimarka parlamentosu, seferberlik çağındaki Ukraynalılara oturma izni verilmesini yasaklayan bir karar aldı.
Danimarka parlamentosu, seferberlik çağındaki Ukraynalılara oturma izni verilmesini yasaklayan yasa tasarısını destekledi.
Kabul edilen karar, 98 'evet' oyu alırken, 11 ‘hayır’ oyu aldı. Kabul edilen yasa tasarısı imzalanmak üzere Başbakan Mette Frederiksen'e gönderilecek.
Göç ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre, seferberlik çağındaki Ukrayna vatandaşları Danimarka'da oturma izni alamayacak.
Kiev yönetiminin son dönemde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin personel temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı ortaya çıkmıştı. Askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin gözaltına alınması sırasında askerlik şubesi görevlilerinin zor kullanması, sık sık skandallara ve protestolara yol açıyor.
Öte yandan, Ukrayna’da zorla seferberlik uygulamalarını gösteren görüntüler de internette yayılmaya devam ediyor. Söz konusu videolarda, Ukrayna askerlik şubelerinin görevlilerinin erkekleri zorla minibüslere bindirdiği, gözaltına alınan kişilerin ise çoğu zaman darbedildiği görülüyor.