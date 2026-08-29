https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/hegseth-icin-2028-iddiasi-baskanlik-adayligini-degerlendiriyor-1108332070.html
Hegseth için 2028 iddiası: 'Başkanlık adaylığını değerlendiriyor'
Hegseth için 2028 iddiası: 'Başkanlık adaylığını değerlendiriyor'
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimalini yakın çevresiyle değerlendirdiği öne sürüldü. 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T03:31+0300
2026-08-29T03:31+0300
2026-08-29T04:21+0300
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NBC News, kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in 2028’de başkanlık yarışına katılmayı değerlendirdiğini iddia etti.Ancak Hegseth, söz konusu haberi kısa süre içinde yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hegseth, NBC News’in iddiası için “Yüzde 100 yanlış” ifadelerini kullandı.Hegseth, NBC News’e iddianın yanlış olduğunu ilettiklerini belirterek, buna rağmen kanalın isimsiz kaynaklara dayanarak haber yaptığını savundu.ABD Savaş Bakanı, paylaşımında ayrıca tek görevinin Savaş Bakanlığı’nı “yeniden büyük” hale getirmek olduğunu ifade etti.Aynı zamanda Trump'ta, üçüncü kez başkanlık yapma olasılığını reddetmedi ve bunun gerçekleştirilebileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Buna karşın ABD Anayasası'nın 22. Ek Maddesi, bir kişinin başkanlık görevini iki dönemle sınırlandırıyor.Cumhuriyetçilerin adaylık yarışıCumhuriyetçi Parti’nin, Kasım 2028’de yapılacak başkanlık seçimlerinden önce adayını belirlemesi gerekiyor.Trump, daha önce olası Cumhuriyetçi adaylar arasında kendi yönetiminden bazı isimleri de saymıştı. Bu isimler arasında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve eski İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/trump-abd-venezuela-ile-dunya-tarihinin-en-buyuk-petrol-anlasmasini-imzaladi-1108331960.html
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abd, pete hegseth, marco rubio, scott bessent
abd, pete hegseth, marco rubio, scott bessent
Hegseth için 2028 iddiası: 'Başkanlık adaylığını değerlendiriyor'
03:31 29.08.2026 (güncellendi: 04:21 29.08.2026)
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimalini yakın çevresiyle değerlendirdiği öne sürüldü.
NBC News, kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in 2028’de başkanlık yarışına katılmayı değerlendirdiğini iddia etti.
Ancak Hegseth, söz konusu haberi kısa süre içinde yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hegseth, NBC News’in iddiası için “Yüzde 100 yanlış” ifadelerini kullandı.
Hegseth, NBC News’e iddianın yanlış olduğunu ilettiklerini belirterek, buna rağmen kanalın isimsiz kaynaklara dayanarak haber yaptığını savundu.
ABD Savaş Bakanı, paylaşımında ayrıca tek görevinin Savaş Bakanlığı’nı “yeniden büyük” hale getirmek olduğunu ifade etti.
Aynı zamanda Trump'ta, üçüncü kez başkanlık yapma olasılığını reddetmedi ve bunun gerçekleştirilebileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Buna karşın ABD Anayasası'nın 22. Ek Maddesi, bir kişinin başkanlık görevini iki dönemle sınırlandırıyor.
Cumhuriyetçilerin adaylık yarışı
Cumhuriyetçi Parti’nin, Kasım 2028’de yapılacak başkanlık seçimlerinden önce adayını belirlemesi gerekiyor.
Trump, daha önce olası Cumhuriyetçi adaylar arasında kendi yönetiminden bazı isimleri de saymıştı. Bu isimler arasında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve eski İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem yer alıyor.