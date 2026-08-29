https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/galatasaray-rafael-leao-transferini-kapa-bildirdi-istanbula-geliyor-1108335916.html

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi: İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi: İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao’nun transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T14:10+0300

2026-08-29T14:10+0300

2026-08-29T14:10+0300

spor

galatasaray

milan

kap

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Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao’nun transferi için resmi girişimlere başladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimde Leao ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.Portekizli futbolcunun transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bugün İstanbul’a geleceği belirtildi.Galatasaray’dan KAP’a Rafael Leao bildirimiSarı-kırmızılı kulüp, Rafael Leao transferi konusunda futbolcu ve Milan ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.Galatasaray’ın KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır."Rafael Leao bugün İstanbul’a gelecekGalatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını resmen duyurduğu Rafael Leao, süreci tamamlamak üzere bugün İstanbul’a gelecek.

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