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Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi: İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi: İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao’nun transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T14:10+0300
2026-08-29T14:10+0300
spor
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kap
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Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao’nun transferi için resmi girişimlere başladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimde Leao ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.Portekizli futbolcunun transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bugün İstanbul’a geleceği belirtildi.Galatasaray’dan KAP’a Rafael Leao bildirimiSarı-kırmızılı kulüp, Rafael Leao transferi konusunda futbolcu ve Milan ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.Galatasaray’ın KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır."Rafael Leao bugün İstanbul’a gelecekGalatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını resmen duyurduğu Rafael Leao, süreci tamamlamak üzere bugün İstanbul’a gelecek.
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galatasaray, milan, kap
galatasaray, milan, kap

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi: İstanbul'a geliyor

14:10 29.08.2026
© REUTERS Willy KurniawanGalatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi: İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi: İstanbul'a geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© REUTERS Willy Kurniawan
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Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao’nun transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet ettiği Leao’nun bugün İstanbul’a geleceği belirtildi.
Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao’nun transferi için resmi girişimlere başladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimde Leao ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
Portekizli futbolcunun transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bugün İstanbul’a geleceği belirtildi.

Galatasaray’dan KAP’a Rafael Leao bildirimi

Sarı-kırmızılı kulüp, Rafael Leao transferi konusunda futbolcu ve Milan ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Galatasaray’ın KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Rafael Leao bugün İstanbul’a gelecek

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını resmen duyurduğu Rafael Leao, süreci tamamlamak üzere bugün İstanbul’a gelecek.
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