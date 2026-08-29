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Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'e tepki: 'Yalan ve iftiralar, suçluların korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır'
Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'e tepki: 'Yalan ve iftiralar, suçluların korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır'
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki göstererek söz konusu ifadelerin... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T22:52+0300
2026-08-29T22:52+0300
poli̇ti̇ka
joseph goebbels
i̇srail
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i̇srail dışişleri bakanlığı
nazi almanyası
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır" ifadeleriyle tepki gösterdi.Bakanlıktan, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabalarının artık yeterli olmadığı, uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmadığı vurgulandı."Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği belirtildi.
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joseph goebbels, i̇srail, gazze, i̇srail dışişleri bakanlığı, nazi almanyası, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'e tepki: 'Yalan ve iftiralar, suçluların korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır'

22:52 29.08.2026
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki göstererek söz konusu ifadelerin Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetindeki 'suçluların korkak ve çürümüş zihniyetini' yansıttığını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Bakanlıktan, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır.

Açıklamada, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabalarının artık yeterli olmadığı, uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmadığı vurgulandı.
"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği belirtildi.
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