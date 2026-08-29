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Çin Devlet Başkanı Cinping: Uzun yıllardır Kırgızistan'ın en büyük yabancı yatırımcısı olmaya devam ediyoruz
Çin Devlet Başkanı Cinping: Uzun yıllardır Kırgızistan'ın en büyük yabancı yatırımcısı olmaya devam ediyoruz
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Çin Devlet Başkanı Cinping, Çin'in uzun yıllardır Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olduğunu belirterek iki ülke arasındaki... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'a yapacağı ziyaret öncesinde yayımlanan bir makalesinde, Çin'in uzun yıllardır üst üste Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olmaya devam ettiğini söyledi.Şi Cinping, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan makalesinde, "Ekonomi alanında Çin ve Kırgızistan birbirini tamamlayan avantajlara ve iş birliği açısından büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.Cinping tarafından kaleme alınan yazıda, dünya ekonomisindeki büyümenin durgun seyretmesine rağmen, ikili ticari ve ekonomik iş birliğinin istikrarlı gelişimini koruduğunu belirterek güçlü bir gelişme dinamiği sergilendiğini vurguladı.Cinping şu cümleleri kaydetti:Şi Cinping ayrıca halka uzun vadeli fayda sağlayan çok sayıda ortak projenin hayata geçirilmesi sayesinde yerel halkın refahının önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/iran-meclis-baskani-kalibaf-bolge-ulkeleri-arasindaki-anlasmalar-yeni-bir-donemin-mujdecisi-1108340856.html
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şi cinping, kırgızistan, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), çin dışişleri bakanlığı
şi cinping, kırgızistan, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), çin dışişleri bakanlığı
Çin Devlet Başkanı Cinping: Uzun yıllardır Kırgızistan'ın en büyük yabancı yatırımcısı olmaya devam ediyoruz
Çin Devlet Başkanı Cinping, Çin'in uzun yıllardır Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin istikrarlı şekilde geliştiğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'a yapacağı ziyaret öncesinde yayımlanan bir makalesinde, Çin'in uzun yıllardır üst üste Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olmaya devam ettiğini söyledi.
Şi Cinping, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan makalesinde, "Ekonomi alanında Çin ve Kırgızistan birbirini tamamlayan avantajlara ve iş birliği açısından büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.
Cinping tarafından kaleme alınan yazıda, dünya ekonomisindeki büyümenin durgun seyretmesine rağmen, ikili ticari ve ekonomik iş birliğinin istikrarlı gelişimini koruduğunu belirterek güçlü bir gelişme dinamiği sergilendiğini vurguladı.
Cinping şu cümleleri kaydetti:
Çin, uzun yıllardır üst üste Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olmaya devam ediyor. Çin'den gelen akıllı telefonlar ve elektrikli otomobiller, Kırgız tüketiciler arasında gerçek bir trend haline geldi.
Şi Cinping ayrıca halka uzun vadeli fayda sağlayan çok sayıda ortak projenin hayata geçirilmesi sayesinde yerel halkın refahının önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.