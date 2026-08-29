https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/cin-devlet-baskani-cinping-uzun-yillardir-kirgizistanin-en-buyuk-yabanci-yatirimcisi-olmaya-devam-1108341740.html

Çin Devlet Başkanı Cinping: Uzun yıllardır Kırgızistan'ın en büyük yabancı yatırımcısı olmaya devam ediyoruz

Çin Devlet Başkanı Cinping: Uzun yıllardır Kırgızistan'ın en büyük yabancı yatırımcısı olmaya devam ediyoruz

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Cinping, Çin'in uzun yıllardır Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olduğunu belirterek iki ülke arasındaki... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T22:20+0300

2026-08-29T22:20+0300

2026-08-29T22:20+0300

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çin dışişleri bakanlığı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'a yapacağı ziyaret öncesinde yayımlanan bir makalesinde, Çin'in uzun yıllardır üst üste Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortağı ve yabancı yatırımcısı olmaya devam ettiğini söyledi.Şi Cinping, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan makalesinde, "Ekonomi alanında Çin ve Kırgızistan birbirini tamamlayan avantajlara ve iş birliği açısından büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.Cinping tarafından kaleme alınan yazıda, dünya ekonomisindeki büyümenin durgun seyretmesine rağmen, ikili ticari ve ekonomik iş birliğinin istikrarlı gelişimini koruduğunu belirterek güçlü bir gelişme dinamiği sergilendiğini vurguladı.Cinping şu cümleleri kaydetti:Şi Cinping ayrıca halka uzun vadeli fayda sağlayan çok sayıda ortak projenin hayata geçirilmesi sayesinde yerel halkın refahının önemli ölçüde iyileştiğini belirtti.

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şi cinping, kırgızistan, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), çin dışişleri bakanlığı