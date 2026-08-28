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İngiltere'de Salmonella krizinde vaka sayısı 500'e yaklaştı: 2 ölü
İngiltere'de Salmonella krizinde vaka sayısı 500'e yaklaştı: 2 ölü
Sputnik Türkiye
İngiltere’de patlak veren salmonella salgınında enfekte olan kişilerin sayısı 474’e yükseldi.
2026-08-28T14:00+0300
2026-08-28T14:00+0300
sağlik
salmonella
birleşik krallık
avrupa
yumurta
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Yapılan genetik incelemeler, vakaların neredeyse aynı bakteri suşundan kaynaklandığını ve ortak bir gıda kaynağına işaret ettiğini gösteriyor. Bulaşın merkezinde ise Birleşik Krallık dışından ithal edilen yumurtalar yer alıyor.Salgın Avrupa'ya da sıçradıSalmonella vakaları yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadı. Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya ve Hollanda'da da benzer vakalar tespit edildi. Hollanda’da görülen 100’den fazla vakanın yumurtadan ziyade tavuk eti kaynaklı olduğu değerlendirilirken, İngiltere'deki salgının ana kaynağı olarak ithal yumurtalar gösteriliyor.Ağustos 2025’e kadar uzanan vakaların büyük kısmı Londra ile Yorkshire ve Humber bölgelerinde yoğunlaşsa da İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da da hastalar kayıt altına alındı. Vakaların üçte birinden fazlası hastanede tedavi altına alınırken, hastaların yaş aralığının bebeklerden 90 yaş üstü yetişkinlere kadar uzandığı belirtildi.Salmonella belirtileri neler?Salmonella bakterisi enfekte gıdaların tüketilmesiyle bulaşarak ölümcül sonuçlar doğurabilen salmonelloz hastalığına yol açıyor. Virüsün vücuda girmesinden sonraki ilk 72 saat içinde ortaya çıkan temel belirtiler şunlar:Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde enfeksiyonun kana karışma (sepsis) ve hayati risk oluşturma ihtimali yüksek görülüyor. Yetkililer, ithal gıda takibini sürdürürken kamuoyunu hijyen kuralları konusunda uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/adanada-hastanede-15-milyon-liralik-ilac-kayip-suphelinin-ifadesi-ortaya-cikti-borcum-oldugu-icin-1108317867.html
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salmonella, birleşik krallık, avrupa, yumurta
salmonella, birleşik krallık, avrupa, yumurta

İngiltere'de Salmonella krizinde vaka sayısı 500'e yaklaştı: 2 ölü

14:00 28.08.2026
© AAYumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA
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İngiltere’de patlak veren salmonella salgınında enfekte olan kişilerin sayısı 474’e yükseldi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), tespit edilen iki yeni vaka kümesiyle birlikte salgının boyutunun büyüdüğünü ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yapılan genetik incelemeler, vakaların neredeyse aynı bakteri suşundan kaynaklandığını ve ortak bir gıda kaynağına işaret ettiğini gösteriyor. Bulaşın merkezinde ise Birleşik Krallık dışından ithal edilen yumurtalar yer alıyor.

Salgın Avrupa'ya da sıçradı

Salmonella vakaları yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadı. Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya ve Hollanda'da da benzer vakalar tespit edildi. Hollanda’da görülen 100’den fazla vakanın yumurtadan ziyade tavuk eti kaynaklı olduğu değerlendirilirken, İngiltere'deki salgının ana kaynağı olarak ithal yumurtalar gösteriliyor.
Ağustos 2025’e kadar uzanan vakaların büyük kısmı Londra ile Yorkshire ve Humber bölgelerinde yoğunlaşsa da İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da da hastalar kayıt altına alındı. Vakaların üçte birinden fazlası hastanede tedavi altına alınırken, hastaların yaş aralığının bebeklerden 90 yaş üstü yetişkinlere kadar uzandığı belirtildi.

Salmonella belirtileri neler?

Salmonella bakterisi enfekte gıdaların tüketilmesiyle bulaşarak ölümcül sonuçlar doğurabilen salmonelloz hastalığına yol açıyor. Virüsün vücuda girmesinden sonraki ilk 72 saat içinde ortaya çıkan temel belirtiler şunlar:
Şiddetli karın krampları ve mide ağrısı
İshal ve kusma
Yüksek ateş
Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde enfeksiyonun kana karışma (sepsis) ve hayati risk oluşturma ihtimali yüksek görülüyor. Yetkililer, ithal gıda takibini sürdürürken kamuoyunu hijyen kuralları konusunda uyarıyor.
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