https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/antalyada-balikci-barinagina-sicrayan-yangin-20den-fazla-tekne-zarar-gordu-1108332779.html

Antalya’da balıkçı barınağına sıçrayan yangın: 20’den fazla tekne zarar gördü

Antalya’da balıkçı barınağına sıçrayan yangın: 20’den fazla tekne zarar gördü

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Sarısu mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağına sıçradı. Karaya çekili 20’den fazla tekne... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T09:33+0300

2026-08-29T09:33+0300

2026-08-29T09:33+0300

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Antalya’da yol kenarındaki otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağına sıçrayan yangında, karaya çekili halde bulunan 20’den fazla tekne zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin denizde demirli teknelere ve çevredeki ormanlık alana ulaşması engellenirken, yangın kontrol altına alındı.Antalya Valisi Hulusi Şahin, balıkçı barınağında incelemelerde bulunarak yangına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, yangının gece saat 03.30 sıralarında Sarısu mevkisinde başladığını ve rüzgarın etkisiyle balıkçı barınağına sıçradığını bildirdi.Karaya çekili 20’den fazla tekne alev aldıYangının balıkçı barınağına ulaşmasının ardından karaya çekili halde bulunan 20’den fazla tekne alev aldı.Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangının daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçildi. Alevlerin denizde demirli teknelere ve balıkçı barınağının çevresindeki ormanlık alana sıçraması engellendi.Vali Şahin: Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındıAntalya Valisi Hulusi Şahin, yangına müdahale ve bölgedeki son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Ekiplerimizin çalışması sonucu alevlerin denizdeki demirli teknelere ve balıkçı barınağının çevresindeki ormanlık alana sıçraması engellendi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bir süredir kapalı olan Antalya-Kemer yolu da çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı."Antalya-Kemer yolu yeniden trafiğe açıldıYangın ve müdahale çalışmaları nedeniyle bir süre kapalı kalan Antalya-Kemer yolu, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Vali Şahin, büyük bir yangının ciddi sonuçlara yol açmadan kontrol altına alındığını ifade etti.

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