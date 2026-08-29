Ankara'da 30 Ağustos düzenlemesi: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
© AATrafik polisi
© AA
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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar yarın saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 06.00'dan itibaren belirlenen bağlantı yolları çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümünün tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Cumhuriyet Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Çankırı Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Milli Müdafaa Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Kumrular Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Necatibey Caddesi'nin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Gençlik Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Akdeniz Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı,
Spor Park Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.
İhtiyaç halinde bazı yollar da kapatılacak
Açıklamada ayrıca ihtiyaç olması halinde bazı güzergahların da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Buna göre Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü ve Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı da araç trafiğine kapatılacak.