https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/ankarada-30-agustos-duzenlemesi-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1108336762.html

Ankara'da 30 Ağustos düzenlemesi: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 30 Ağustos düzenlemesi: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar yarın saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T14:53+0300

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2026-08-29T14:53+0300

türki̇ye

ankara

i̇stiklal caddesi

dikmen caddesi

trafik

30 ağustos zafer bayramı

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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 06.00'dan itibaren belirlenen bağlantı yolları çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:İhtiyaç halinde bazı yollar da kapatılacakAçıklamada ayrıca ihtiyaç olması halinde bazı güzergahların da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.Buna göre Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü ve Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı da araç trafiğine kapatılacak.

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türki̇ye

ankara

i̇stiklal caddesi

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ankara, i̇stiklal caddesi, dikmen caddesi, trafik, 30 ağustos zafer bayramı