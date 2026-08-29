https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/alihan-kuris-sorusturmasi-idris-naim-sahinin-ifadesine-basvurulacak-1108333494.html

Alihan Kuriş soruşturması: Eski bakan İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak

Alihan Kuriş soruşturması: Eski bakan İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak. 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T10:34+0300

2026-08-29T10:34+0300

2026-08-29T10:49+0300

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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in ifadesine başvurulacak.Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.Ne olmuştu?Soruşturma kapsamında Ö.Y. gözaltına alınırken, Almanya’da olduğu öğrenilen Ö.S’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ö.S’nin örgüt şüphelileriyle telefon irtibatının bulunduğu, Ö.Y’nin ise örgütle bağlantılı şirketlerde ortaklık bağının olduğu belirtilmişti.Soruşturmada, Almanya’da olduğu öğrenilen Ö.S’nin “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” şüphelileriyle telefon irtibatının bulunduğu tespit edildi.Ö.Y’nin ise İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görev kaydının bulunduğu ve örgütle bağlantılı şirketlerde ortaklık bağının olduğu öğrenildi.Bu gelişmeler üzerine Ö.Y. gözaltına alınırken, Ö.S’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.Diplomatik pasaport sahibi 3 kişiyi havalimanından aldığı tespit edildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Ö.Y’nin, Şahin adına tahsisli araçla havalimanından Belarus vatandaşı ve diplomatik pasaport sahibi 3 kişiyi aldığı tespit edildi.Bu kişilerin daha sonra Bursa’da başka bir araca nakledildiği belirlendi. Ö.Y’nin ayrıca kendi adına kayıtlı telefon hattını söz konusu kişilerin kullanımına sunduğu tespit edildi.Bir başka aracın ailesinin kullanımında olduğu belirlendiSoruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Şahin adına kayıtlı bir başka aracın da Ö.Y’nin ailesinin kullanımında olduğu belirlendi.Böylece yürütülen çalışmalar sonucunda 2 aracın daha “tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı” tespit edilmiş oldu.Firari şüpheliler Marmaris’te yakalanmıştıSoruşturmanın firari şüphelileri Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz, 21 Ağustos’ta Marmaris’te yakalanmıştı.Şüphelileri Marmaris’e getiren aracın da eski Bakan Şahin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/bakan-gurlek-duyurdu-gulistan-doku-sorusturmasinda-5inci-dalga-operasyon-10-yeni-gozalti-1108333126.html

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