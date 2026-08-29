https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-whitaker-avrupa-abdnin-guvenlik-oncelikleri-listesinde-ancak-dorduncu-1108340024.html

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker: Avrupa, ABD'nin güvenlik öncelikleri listesinde ancak dördüncü sırada

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker: Avrupa, ABD'nin güvenlik öncelikleri listesinde ancak dördüncü sırada

Sputnik Türkiye

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Avrupa'nın Washington'ın küresel güvenlik öncelikleri arasında dördüncü sırada yer aldığını belirterek Avrupalı... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T18:27+0300

2026-08-29T18:27+0300

2026-08-29T18:47+0300

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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Başkan Donald Trump'ın ittifak üyelerini kendi savunmaları konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye yönlendirdiği bir dönemde, Avrupa'nın Washington'ın küresel güvenlik öncelikleri arasında ancak dördüncü sırada yer aldığını söyledi.Whitaker Newsmax'e verdiği röportajda, Trump'ın ulusal güvenlik stratejisi çerçevesinde Washington'ın önceliklerini açıkladı.“Anavatanın savunulması bir numarada. Yaşadığımız Batı Yarımküre, açıkça aynı derecede önemli” diyen Whitaker, bunun ardından Pasifik'in geldiğini de belirterek, "Avrupa'nın savunulması da bir öncelik, ancak dördüncü sırada” dedi.Whitaker, NATO içerisindeki sorumlulukların değişen biçimde paylaşılmasının ABD'ye ekonomik açıdan da fayda sağlayacağını dile getirerek, “Avrupalı müttefiklerimiz Avrupa kıtasının konvansiyonel savunmasını devralıyor. Ve bence bu Amerikalı vergi mükellefleri için iyi” ifadelerini kullandı.Whitaker, Trump döneminde NATO'nun 'yeni bir yörüngeye' girdiğini belirterek ABD Başkanı'nın ABD öncülüğündeki askeri ittifakın diğer üyelerini savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaları yönünde baskı yapmasını bu durumun bir nedeni olarak gösterdi.'77 yıldır NATO müttefiklerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünden yararlandı'Whitaker, Avrupalı NATO üyeleri ile Kanada'nın savunmaya 139 milyar dolar ek harcama yaptığını, bunun içinde ABD yapımı ekipman ve mühimmat için harcanan 60 milyar doların da bulunduğunu söyledi.Geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde üyeler, savunma ve güvenlikle bağlantılı harcamaları 2035 yılına kadar GSYH'nin yüzde 5'ine yükseltme konusunda anlaşmıştı. Whitaker, bu yeni taahhüdü, ittifakın daha önce belirlediği ve birçok üyenin karşılamayı başaramadığı yüzde 2'lik hedefle karşılaştırdı.Whitaker Newsmax'e yaptığı açıklamada, “77 yıldır NATO müttefiklerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünden yararlandı. Ancak artık hepimiz eşit derecede güçlü olacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birliginin-rus-dusmanligina-degil-diplomasiye-ve-ekonomik-planlara-1108339425.html

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