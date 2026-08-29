https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birliginin-rus-dusmanligina-degil-diplomasiye-ve-ekonomik-planlara-1108339425.html

Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği'nin Rus düşmanlığına değil, diplomasiye ve ekonomik planlara ihtiyacı var

Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği'nin Rus düşmanlığına değil, diplomasiye ve ekonomik planlara ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı mücadele aracı olmadığını belirterek, daha fazla silaha ve Rus düşmanlığına değil, daha fazla... 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T17:41+0300

2026-08-29T17:41+0300

2026-08-29T17:41+0300

poli̇ti̇ka

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rusya

slovakya

avrupa birliği

robert fico

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Rus düşmanlığına ve silahlara değil, diplomasiye ve ekonomik planlara ihtiyacı olduğunu söyledi.Slovak Ulusal Ayaklanması'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Fico, şu cümleleri kaydetti:Fico daha önce yaptığı açıklamada da Rusya'yı şeytanlaştırmanın kabul edilemez olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/bati-basini-abd-falkland-adalari-konusunda-ingiltereyi-tehdit-ediyor-1108339036.html

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fico, rusya, slovakya, avrupa birliği, robert fico