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Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği'nin Rus düşmanlığına değil, diplomasiye ve ekonomik planlara ihtiyacı var
Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği'nin Rus düşmanlığına değil, diplomasiye ve ekonomik planlara ihtiyacı var
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı mücadele aracı olmadığını belirterek, daha fazla silaha ve Rus düşmanlığına değil, daha fazla... 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T17:41+0300
2026-08-29T17:41+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Rus düşmanlığına ve silahlara değil, diplomasiye ve ekonomik planlara ihtiyacı olduğunu söyledi.Slovak Ulusal Ayaklanması'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Fico, şu cümleleri kaydetti:Fico daha önce yaptığı açıklamada da Rusya'yı şeytanlaştırmanın kabul edilemez olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/bati-basini-abd-falkland-adalari-konusunda-ingiltereyi-tehdit-ediyor-1108339036.html
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fico, rusya, slovakya, avrupa birliği, robert fico
fico, rusya, slovakya, avrupa birliği, robert fico

Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği'nin Rus düşmanlığına değil, diplomasiye ve ekonomik planlara ihtiyacı var

17:41 29.08.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaRobert Fico
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı mücadele aracı olmadığını belirterek, daha fazla silaha ve Rus düşmanlığına değil, daha fazla diplomasiye ve somut ekonomik planlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Rus düşmanlığına ve silahlara değil, diplomasiye ve ekonomik planlara ihtiyacı olduğunu söyledi.
Slovak Ulusal Ayaklanması'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Fico, şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği bir barış projesidir, Rusya'ya karşı mücadele aracı değildir. Avrupa Birliği'nin daha fazla silaha ve Rus düşmanlığına ihtiyacı yok. Avrupa Birliği'nin daha fazla diplomasiye ve ekonomiye nasıl yardımcı olunacağına ilişkin somut ekonomik planlara ihtiyacı var.
Fico daha önce yaptığı açıklamada da Rusya'yı şeytanlaştırmanın kabul edilemez olduğunu söylemişti.
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