https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zeytinburnunda-t1-kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-iki-tramvay-carpisti-1108329099.html
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvay çarpıştı
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvay çarpıştı
Sputnik Türkiye
İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ve Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T21:16+0300
2026-08-28T21:16+0300
2026-08-28T21:51+0300
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topkapı
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Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seyir halindeki iki tramvay çarpıştı.Pazartekke ve Topkapı durakları arasında meydana gelen kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada 10 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zeytinburnunda-iett-otobusu-kazasi-yaralilar-var--1108324082.html
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topkapı, türkiye, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
topkapı, türkiye, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvay çarpıştı
21:16 28.08.2026 (güncellendi: 21:51 28.08.2026)
İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ve Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seyir halindeki iki tramvay çarpıştı.
Pazartekke ve Topkapı durakları arasında meydana gelen kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada 10 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.