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Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvay çarpıştı
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvay çarpıştı
Sputnik Türkiye
İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ve Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seyir halindeki iki tramvay çarpıştı.Pazartekke ve Topkapı durakları arasında meydana gelen kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada 10 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zeytinburnunda-iett-otobusu-kazasi-yaralilar-var--1108324082.html
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topkapı, türkiye, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)
topkapı, türkiye, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvay çarpıştı

21:16 28.08.2026 (güncellendi: 21:51 28.08.2026)
© AA / Yağız Ekrem ÇiftçiZeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen kaza
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA / Yağız Ekrem Çiftçi
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İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ve Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seyir halindeki iki tramvay çarpıştı.
Pazartekke ve Topkapı durakları arasında meydana gelen kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada 10 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.
Zeytinburnu Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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