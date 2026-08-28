https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zeytinburnunda-t1-kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-iki-tramvay-carpisti-1108329099.html

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvay çarpıştı

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvay çarpıştı

Sputnik Türkiye

İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ve Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T21:16+0300

2026-08-28T21:16+0300

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türki̇ye

topkapı

türkiye

tramvay

i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)

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Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seyir halindeki iki tramvay çarpıştı.Pazartekke ve Topkapı durakları arasında meydana gelen kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada 10 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zeytinburnunda-iett-otobusu-kazasi-yaralilar-var--1108324082.html

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Sputnik Türkiye

topkapı, türkiye, tramvay, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett)