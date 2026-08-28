https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zeytinburnunda-iett-otobusu-kazasi-yaralilar-var--1108324082.html

Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

İstanbul Zeytinburnu sahilinde seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T17:14+0300

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Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.Kaza, Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.Kazada yaralananların olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sanliurfada-yolcu-otobusleri-carpisti-13-yarali-1108279595.html

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i̇ett, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası