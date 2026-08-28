https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zeytinburnunda-iett-otobusu-kazasi-yaralilar-var--1108324082.html
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul Zeytinburnu sahilinde seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T17:14+0300
2026-08-28T17:14+0300
2026-08-28T17:27+0300
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kaza sebebi
trafik kazası
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Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.Kaza, Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.Kazada yaralananların olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sanliurfada-yolcu-otobusleri-carpisti-13-yarali-1108279595.html
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i̇ett, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
i̇ett, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var
17:14 28.08.2026 (güncellendi: 17:27 28.08.2026)
İstanbul Zeytinburnu sahilinde seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.
Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Kaza, Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Kazada yaralananların olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.