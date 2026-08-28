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Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var
Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var
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İstanbul Zeytinburnu sahilinde seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul
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Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.Kaza, Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.Kazada yaralananların olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sanliurfada-yolcu-otobusleri-carpisti-13-yarali-1108279595.html
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i̇ett, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
i̇ett, i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası

Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: Yaralılar var

17:14 28.08.2026 (güncellendi: 17:27 28.08.2026)
© AA / AAZeytinburnu Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı
Zeytinburnu Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA / AA
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İstanbul Zeytinburnu sahilinde seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.
Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Kaza, Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Kazada yaralananların olduğu bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Otobüs durağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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