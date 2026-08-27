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Şanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı
Şanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı
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Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye’ye dönen yolcuları taşıyan otobüsün... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T07:18+0300
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Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Siverek ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programından dönen kafileyi taşıyan yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden bir diğer yolcu otobüsüne arkadan çarptı.Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da hasar oluşurken, otobüs içerisinde bulunan çok sayıda yolcu savrularak yaralandı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve i̇tfaiye ekibi sevk edildiKazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.Kazada yaralandığı belirlenen Münir T., Ayşe Ö., Mehmet G., Osman Ö., Ümmühan Ayşe D., Nebi K., Zeynep D., Ömer K., Mehmet Ç., Abdullah Zübeyir K., Fatma G., Şule C. ve Eren C. ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralanmayan yolcular başka araçlarla tahliye edildiHastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise bölgeye yönlendirilen alternatif otobüslere nakledilerek kent merkezine ulaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bugun-hava-nasil-olacak-meteorolojiden-yagis-ve-firtina-alarmi-1108279423.html
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mehmet ç., ahlat, osmaniye, şanlıurfa, haberler, türkiye
mehmet ç., ahlat, osmaniye, şanlıurfa, haberler, türkiye

Şanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı

07:18 27.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturOtobüs durağı
Otobüs durağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye’ye dönen yolcuları taşıyan otobüsün aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Siverek ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programından dönen kafileyi taşıyan yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden bir diğer yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da hasar oluşurken, otobüs içerisinde bulunan çok sayıda yolcu savrularak yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve i̇tfaiye ekibi sevk edildi

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.
Kazada yaralandığı belirlenen Münir T., Ayşe Ö., Mehmet G., Osman Ö., Ümmühan Ayşe D., Nebi K., Zeynep D., Ömer K., Mehmet Ç., Abdullah Zübeyir K., Fatma G., Şule C. ve Eren C. ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanmayan yolcular başka araçlarla tahliye edildi

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise bölgeye yönlendirilen alternatif otobüslere nakledilerek kent merkezine ulaştırıldı.
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