https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zaharovadan-bati-medyasina-propaganda-suclamasi-iran-ve-irak-ornekleri-yalanin-kaniti-1108314351.html

Zaharova'dan Batı medyasına ‘propaganda’ suçlaması: İran ve Irak örnekleri yalanın kanıtı

Zaharova'dan Batı medyasına ‘propaganda’ suçlaması: İran ve Irak örnekleri yalanın kanıtı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı medya kuruluşlarının faaliyetlerini “günün propagandası” olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

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2026-08-28T11:53+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında, İngiliz The Guardian gazetesinin eski muhabiri Said Kamali Dehgan’ın son itiraflarına dikkat çekti.Dehgan, 2010 yılında manşetten yayınlanan ve İran’da taşlanarak idama mahkûm edildiği iddia edilen Sakine Muhammedi Aşbiyani ile yapılan ‘özel röportajın’ tamamen kendisi tarafından uydurulduğunu itiraf etti.Zaharova, bu haberin yayımlandığı dönemde BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik 1929 sayılı en ağır yaptırım kararını aldığını hatırlatarak, haberin İran'ı uluslararası alanda izole etmek için “duygusal bir propaganda malzemesi” olarak kurgulandığını savundu.Dehgan'ın 2020 yılında da HBO’nun 2009 İran protestolarına dair bir belgeselinden “Batı senaryolarının etkisinde kaldığı” gerekçesiyle çekildiğini ekledi.Geçmişteki medya skandallarını hatırlattıZaharova, Batı medyasındaki algı operasyonlarının yeni olmadığını belirterek geçmişten şu örnekleri sıraladı:Zaharova, açıklamasının sonunda bu listeye Dehgan olayının da eklendiğini ve bunun son olmayacağını belirterek, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan olaylara ilişkin BBC tarafından yapılan yayınları da benzer bir medya kurgusu olarak değerlendireceğini işaret etti.

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