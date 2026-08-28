https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/lavrov-rusya-trumpin-ukrayna-konusundaki-farkli-yaklasimini-takdir-ediyor-1108314144.html

Lavrov: Rusya, Trump’ın Ukrayna konusundaki farklı yaklaşımını takdir ediyor

Lavrov: Rusya, Trump’ın Ukrayna konusundaki farklı yaklaşımını takdir ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna krizine yönelik tutumunun selefi Biden’dan farklı olduğunu belirterek Moskova’nın bu yaklaşımı... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T11:25+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna konusundaki yaklaşımının, selefi Joe Biden ve Avrupalı müttefiklerinden belirgin şekilde ayrıştığını kaydetti.Washington yönetiminin bu farklı çizgisinin Moskova tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Lavrov, şu değerlendirmede bulundu:Rus Diplomat, Biden döneminin aksine Trump’ın Ukrayna’daki çatışmanın temel nedenlerini incelemeye başladığını ve henüz yeniden seçilmeden önce de Rusya ile yapıcı bir diyalog kurulmasını savunduğunu anımsattı.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı açıklamada, Trump’ın Ukrayna konusundaki tutumunda bir ikilik bulunduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın bu durumu kendi çıkarlarına uygun düştüğü ölçüde değerlendirmesi gerektiğini ifade etmişti.

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rusya, abd, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, donald trump, joe biden, avrupa