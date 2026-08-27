https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/polonya-topraklarimizda-nukleer-savas-basligi-bulundurmak-istemiyoruz-1108304167.html

Polonya: Topraklarımızda nükleer savaş başlığı bulundurmak istemiyoruz

Polonya: Topraklarımızda nükleer savaş başlığı bulundurmak istemiyoruz

Sputnik Türkiye

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, ülke topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak istemediklerini söyledi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T22:06+0300

2026-08-27T22:06+0300

2026-08-27T22:06+0300

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Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Polonya topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olduklarını açıkladı.ABD’nin Polonya’daki gelecekteki askeri varlığının nükleer unsurları da kapsayabileceğine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Zalewski, bu ihtimali net bir şekilde reddetti:Polonya’nın NATO’nun nükleer caydırıcılık politikasının bir parçası olmak istediğini belirten Zalewski, bunun ülkede nükleer savaş başlıklarının konuşlandırılması anlamına gelmediğinin altını çizdi.Zalewski ayrıca, ABD’nin Polonya’daki askeri varlığının kalıcı hale getirilmesine ilişkin görüşmelerin de sürdüğünü aktardı. Bu kapsamda ABD askerlerinin kalıcı olarak konuşlandırılacağı birkaç üs ve farklı noktalar üzerinde görüşmeler yapıldığını ifade etti.Neler olmuştu?Polonya Başbakanı Donald Tusk, yılın başlarında yaptığı açıklamada, Varşova’nın nükleer silahlar konusunda daha fazla özerklik istediğini ve Fransa ile nükleer caydırıcılık programına ilişkin müzakereler yürüttüğünü belirtmişti.Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de ülkesinin bir nükleer projeye katılmasını 'güçlü bir şekilde' desteklediğini açıklamıştı. Nawrocki ayrıca, Varşova’nın uluslararası normlara uygun şekilde kendi nükleer yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trump-cia-baskani-ratcliffein-moskova-temaslari-rutin-istihbarat-gorusmesiydi-1108303515.html

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