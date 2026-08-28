https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusyadan-anti-iha-mucadelede-yeni-hamle-yapay-zekali-radar-tanitildi-1108315306.html
Rusya’dan anti-İHA mücadelede yeni hamle: Yapay zekalı radar tanıtıldı
Rusya’dan anti-İHA mücadelede yeni hamle: Yapay zekalı radar tanıtıldı
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, dron saldırılarını ve İHA sürülerini tespit etmek üzere geliştirdiği yapay zeka destekli yeni nesil akıllı radar... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T12:15+0300
2026-08-28T12:15+0300
2026-08-28T12:15+0300
savunma
rusya
rostec
ruselectronics
hava savunma
radar
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya savunma sanayi devi Rostec bünyesindeki Ruselectronics (Rosel) holdingi tarafından geliştirilen mobil radyo-lokasyon istasyonu ‘Sokol-08’, dron tehditlerine karşı geliştirilen çok katmanlı hava savunma konseptinin yeni üyesi oldu.Kuş büyüklüğündeki dronları bile yakalıyorMakine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılan Sokol-08, düşük irtifadan uçan ve radar görünürlüğü az olan hedeflere karşı yüksek hassasiyet sunuyor. Sistemin öne çıkan teknik özellikleri şöyle sıralandı:Dijital hava savunma ekosisteminin parçasıRostec yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Sokol-08’in sadece tekil bir radar cihazı değil, geniş kapsamlı bir dijital hava savunma ekosisteminin kritik bir parçası olduğu vurgulandı.Rosel tarafından üretilen ‘Hub’ entegrasyon altyapısı sayesinde radarın, farklı üreticilere ait tespit, engelleme ve hava savunma füze sistemleriyle entegre çalışarak komuta merkezine anlık veri aktardığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zaharovadan-bati-medyasina-propaganda-suclamasi-iran-ve-irak-ornekleri-yalanin-kaniti-1108314351.html
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rusya, rostec, ruselectronics, hava savunma, radar, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rostec, ruselectronics, hava savunma, radar, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya’dan anti-İHA mücadelede yeni hamle: Yapay zekalı radar tanıtıldı
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, dron saldırılarını ve İHA sürülerini tespit etmek üzere geliştirdiği yapay zeka destekli yeni nesil akıllı radar sistemi ‘Sokol-08’i tanıttı. Seri üretimine başlanacak olan mobil radar, kuş büyüklüğündeki küçük hedefleri bile tespit edebiliyor.
Rusya savunma sanayi devi Rostec bünyesindeki Ruselectronics (Rosel) holdingi tarafından geliştirilen mobil radyo-lokasyon istasyonu ‘Sokol-08’, dron tehditlerine karşı geliştirilen çok katmanlı hava savunma konseptinin yeni üyesi oldu.
Kuş büyüklüğündeki dronları bile yakalıyor
Makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılan Sokol-08, düşük irtifadan uçan ve radar görünürlüğü az olan hedeflere karşı yüksek hassasiyet sunuyor. Sistemin öne çıkan teknik özellikleri şöyle sıralandı:
100 hedefi aynı anda takip:
X-bandı 2D faz dizili anten yapısı sayesinde aynı anda 100’e yakın objeyi izleyebiliyor ve yapay zeka desteğiyle yanlış alarmları otomatik olarak eliyor.
Önleyici dron entegrasyonu:
Hız modunda çalışan radar, belirlenen hedefle birlikte onu imha etmek için havalanan önleyici dronu aynı anda yönlendirebiliyor.
Zorlu şartlara dayanıklı:
Dahili uydu navigasyonu ve eğim ölçer (inklinometre) sayesinde kendi koordinatlarını otomatik belirleyen sistem, -40 ile +60 °C arasındaki aşırı hava koşullarında kesintisiz çalışabiliyor.
Dijital hava savunma ekosisteminin parçası
Rostec yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Sokol-08’in sadece tekil bir radar cihazı değil, geniş kapsamlı bir dijital hava savunma ekosisteminin kritik bir parçası olduğu vurgulandı.
Rosel tarafından üretilen ‘Hub’ entegrasyon altyapısı sayesinde radarın, farklı üreticilere ait tespit, engelleme ve hava savunma füze sistemleriyle entegre çalışarak komuta merkezine anlık veri aktardığı bildirildi.