https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusyadan-anti-iha-mucadelede-yeni-hamle-yapay-zekali-radar-tanitildi-1108315306.html

Rusya’dan anti-İHA mücadelede yeni hamle: Yapay zekalı radar tanıtıldı

Rusya’dan anti-İHA mücadelede yeni hamle: Yapay zekalı radar tanıtıldı

Sputnik Türkiye

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, dron saldırılarını ve İHA sürülerini tespit etmek üzere geliştirdiği yapay zeka destekli yeni nesil akıllı radar... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T12:15+0300

2026-08-28T12:15+0300

2026-08-28T12:15+0300

savunma

rusya

rostec

ruselectronics

hava savunma

radar

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya savunma sanayi devi Rostec bünyesindeki Ruselectronics (Rosel) holdingi tarafından geliştirilen mobil radyo-lokasyon istasyonu ‘Sokol-08’, dron tehditlerine karşı geliştirilen çok katmanlı hava savunma konseptinin yeni üyesi oldu.Kuş büyüklüğündeki dronları bile yakalıyorMakine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılan Sokol-08, düşük irtifadan uçan ve radar görünürlüğü az olan hedeflere karşı yüksek hassasiyet sunuyor. Sistemin öne çıkan teknik özellikleri şöyle sıralandı:Dijital hava savunma ekosisteminin parçasıRostec yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Sokol-08’in sadece tekil bir radar cihazı değil, geniş kapsamlı bir dijital hava savunma ekosisteminin kritik bir parçası olduğu vurgulandı.Rosel tarafından üretilen ‘Hub’ entegrasyon altyapısı sayesinde radarın, farklı üreticilere ait tespit, engelleme ve hava savunma füze sistemleriyle entegre çalışarak komuta merkezine anlık veri aktardığı bildirildi.

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rusya, rostec, ruselectronics, hava savunma, radar, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)