https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/centcom-hurmuz-bogazindaki-uluslararasi-seyrusefer-hatlari-mayinlarin-temizlenmesiyle-acildi-1108313864.html

CENTCOM: Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hatları mayınların temizlenmesiyle açıldı

CENTCOM: Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hatları mayınların temizlenmesiyle açıldı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hatlarının ABD güçlerince deniz mayınlarının temizlenmesinin ardından... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T10:59+0300

2026-08-28T10:59+0300

2026-08-28T10:59+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

brad cooper

hürmüz boğazı

i̇ran

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hatlarının ABD güçlerinin deniz mayınlarını temizlemesinin ardından ulaşıma açıldığını savundu.CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Komutanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Cooper, "Boğaz'ın uluslararası seyrüsefer hatlarındaki deniz mayınlarını başarıyla temizledik. Uluslararası alanda tanınan transit rotalar artık İran deniz mayınlarından arındırılmış durumdadır" ifadelerini kullandı.Mayın temizliği operasyonunda ABD Deniz Kuvvetleri dalgıçları, Deniz Komandoları ile kara, deniz, hava ve Deniz Piyadelerine ait hava unsurlarının görev aldığını belirten Cooper, "Sonuç olarak bugün uluslararası seyrüsefer hatları açık ve ivme kazanıyor" değerlendirmesinde bulundu.Cooper, ABD güçlerinin son birkaç ayda yaklaşık 750 milyon varil ham petrol taşıyan yaklaşık 1500 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yardımcı olduğunu kaydetti.ABD'nin temmuz ayında deniz ablukasını yeniden başlatmasından bu yana, insani yardım gerekçesiyle izin verilenler dışında hiçbir geminin ABD makamlarının izni olmadan İran limanlarına girmediğini veya bu limanlardan ayrılmadığını ileri süren Cooper, ablukayı delmeye çalışan 75 geminin geri çevrildiğini, talimatlara uymayan 3 geminin ise işlevsiz hale getirildiğini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/arakci-diplomasi-abd-baskinin-ise-yaramadigini-anlarsa-yeniden-rayina-oturabilir-1108312716.html

hürmüz boğazı

i̇ran

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), brad cooper, hürmüz boğazı, i̇ran