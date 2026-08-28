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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/ukrayna-ordusu-belgorodda-sivil-minibuse-iha-ile-saldirdi-2-olu-6-yarali-1108330052.html
Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil minibüse İHA ile saldırdı: 2 ölü, 6 yaralı
Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil minibüse İHA ile saldırdı: 2 ölü, 6 yaralı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod bölgesinde bir işletmeye ait minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı saldırısına uğraması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T22:39+0300
2026-08-28T22:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
belgorod
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
minibüs
saldırı
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Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Gruzskoye köyünde bir işletmeye ait minibüse insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.Belgorod Bölgesi Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.Yaralıların Borisov Merkez Bölge Hastanesine kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.Açıklamada, aracın FPV tipi İHA’larla ikinci kez hedef alındığı ve saldırıların ardından minibüsün alev aldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-alisveris-merkezini-hedef-aldi-donetsk-city-fuze-saldirisinda-hasar-gordu-1108272432.html
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rusya, belgorod, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), minibüs, saldırı
rusya, belgorod, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), minibüs, saldırı

Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil minibüse İHA ile saldırdı: 2 ölü, 6 yaralı

22:39 28.08.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans
Rusya'da ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya’nın Belgorod bölgesinde bir işletmeye ait minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı saldırısına uğraması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Gruzskoye köyünde bir işletmeye ait minibüse insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Belgorod Bölgesi Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların Borisov Merkez Bölge Hastanesine kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Açıklamada, aracın FPV tipi İHA’larla ikinci kez hedef alındığı ve saldırıların ardından minibüsün alev aldığı aktarıldı.
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