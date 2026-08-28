https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/ukrayna-ordusu-belgorodda-sivil-minibuse-iha-ile-saldirdi-2-olu-6-yarali-1108330052.html

Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil minibüse İHA ile saldırdı: 2 ölü, 6 yaralı

Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil minibüse İHA ile saldırdı: 2 ölü, 6 yaralı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Belgorod bölgesinde bir işletmeye ait minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı saldırısına uğraması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T22:39+0300

2026-08-28T22:39+0300

2026-08-28T22:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

belgorod

ukrayna ordusu

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

minibüs

saldırı

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Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Gruzskoye köyünde bir işletmeye ait minibüse insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.Belgorod Bölgesi Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.Yaralıların Borisov Merkez Bölge Hastanesine kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.Açıklamada, aracın FPV tipi İHA’larla ikinci kez hedef alındığı ve saldırıların ardından minibüsün alev aldığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-alisveris-merkezini-hedef-aldi-donetsk-city-fuze-saldirisinda-hasar-gordu-1108272432.html

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rusya, belgorod, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), minibüs, saldırı