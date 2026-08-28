https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/ukrayna-ordusu-belgorodda-sivil-minibuse-iha-ile-saldirdi-2-olu-6-yarali-1108330052.html
Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil minibüse İHA ile saldırdı: 2 ölü, 6 yaralı
Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil minibüse İHA ile saldırdı: 2 ölü, 6 yaralı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod bölgesinde bir işletmeye ait minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı saldırısına uğraması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T22:39+0300
2026-08-28T22:39+0300
2026-08-28T22:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
belgorod
ukrayna ordusu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
minibüs
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090847664_0:63:1162:717_1920x0_80_0_0_dadc6a8fb4758d2432c66351c1fbc803.png
Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Gruzskoye köyünde bir işletmeye ait minibüse insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.Belgorod Bölgesi Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.Yaralıların Borisov Merkez Bölge Hastanesine kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.Açıklamada, aracın FPV tipi İHA’larla ikinci kez hedef alındığı ve saldırıların ardından minibüsün alev aldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-alisveris-merkezini-hedef-aldi-donetsk-city-fuze-saldirisinda-hasar-gordu-1108272432.html
rusya
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090847664_62:0:1101:779_1920x0_80_0_0_88c10f731cb2a3d12bed337c59e07906.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, belgorod, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), minibüs, saldırı
rusya, belgorod, ukrayna ordusu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), minibüs, saldırı
Ukrayna ordusu Belgorod’da sivil minibüse İHA ile saldırdı: 2 ölü, 6 yaralı
Rusya’nın Belgorod bölgesinde bir işletmeye ait minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı saldırısına uğraması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Gruzskoye köyünde bir işletmeye ait minibüse insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Belgorod Bölgesi Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların Borisov Merkez Bölge Hastanesine kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Açıklamada, aracın FPV tipi İHA’larla ikinci kez hedef alındığı ve saldırıların ardından minibüsün alev aldığı aktarıldı.