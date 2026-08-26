https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-alisveris-merkezini-hedef-aldi-donetsk-city-fuze-saldirisinda-hasar-gordu-1108272432.html

Ukrayna ordusu alışveriş merkezini hedef aldı: Donetsk City füze saldırısında hasar gördü

Ukrayna ordusu alışveriş merkezini hedef aldı: Donetsk City füze saldırısında hasar gördü

Sputnik Türkiye

Donetsk'te sivil altyapıya yönelik düzenlenen yoğun füze saldırısında, içinde insanların bulunduğu Donetsk City alışveriş ve eğlence merkezi hedef oldu. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T19:00+0300

2026-08-26T19:00+0300

2026-08-26T19:00+0300

ukrayna kri̇zi̇

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donetsk

ukrayna silahlı kuvvetleri

füze saldırısı

avm

rusya soruşturma komitesi

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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yer alan Donetsk City alışveriş ve eğlence merkezi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen füze saldırısında hasar gördü.Sputnik’e konuşan Rusya Soruşturma Komitesi yetkilisi, saldırının doğrudan kentin sivil altyapısını hedef aldığını vurgulayarak, "Donetsk kentine yoğun bir füze saldırısı gerçekleştirildi. O sırada içinde insanların bulunduğu alışveriş merkezi de bu saldırıdan hasar gördü" ifadelerini kullandı.Rusya Soruşturma Komitesi ekiplerinin, saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme ve tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Kentin en büyük komplekslerinden biri olan Donetsk City, 115 bin metrekareyi aşan devasa bir alana sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyetinde-bir-otobusu-vurdu-saldirida-9-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1108269233.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donetsk

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, avm, rusya soruşturma komitesi