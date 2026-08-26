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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-alisveris-merkezini-hedef-aldi-donetsk-city-fuze-saldirisinda-hasar-gordu-1108272432.html
Ukrayna ordusu alışveriş merkezini hedef aldı: Donetsk City füze saldırısında hasar gördü
Ukrayna ordusu alışveriş merkezini hedef aldı: Donetsk City füze saldırısında hasar gördü
Sputnik Türkiye
Donetsk'te sivil altyapıya yönelik düzenlenen yoğun füze saldırısında, içinde insanların bulunduğu Donetsk City alışveriş ve eğlence merkezi hedef oldu. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T19:00+0300
2026-08-26T19:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donetsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
füze saldırısı
avm
rusya soruşturma komitesi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yer alan Donetsk City alışveriş ve eğlence merkezi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen füze saldırısında hasar gördü.Sputnik’e konuşan Rusya Soruşturma Komitesi yetkilisi, saldırının doğrudan kentin sivil altyapısını hedef aldığını vurgulayarak, "Donetsk kentine yoğun bir füze saldırısı gerçekleştirildi. O sırada içinde insanların bulunduğu alışveriş merkezi de bu saldırıdan hasar gördü" ifadelerini kullandı.Rusya Soruşturma Komitesi ekiplerinin, saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme ve tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Kentin en büyük komplekslerinden biri olan Donetsk City, 115 bin metrekareyi aşan devasa bir alana sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ukrayna-ordusu-lugansk-halk-cumhuriyetinde-bir-otobusu-vurdu-saldirida-9-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1108269233.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, avm, rusya soruşturma komitesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, avm, rusya soruşturma komitesi

Ukrayna ordusu alışveriş merkezini hedef aldı: Donetsk City füze saldırısında hasar gördü

19:00 26.08.2026
© FotoğrafDonetsk’in merkezinde şiddetli patlama
Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© Fotoğraf
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Donetsk'te sivil altyapıya yönelik düzenlenen yoğun füze saldırısında, içinde insanların bulunduğu Donetsk City alışveriş ve eğlence merkezi hedef oldu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yer alan Donetsk City alışveriş ve eğlence merkezi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen füze saldırısında hasar gördü.
Sputnik’e konuşan Rusya Soruşturma Komitesi yetkilisi, saldırının doğrudan kentin sivil altyapısını hedef aldığını vurgulayarak, "Donetsk kentine yoğun bir füze saldırısı gerçekleştirildi. O sırada içinde insanların bulunduğu alışveriş merkezi de bu saldırıdan hasar gördü" ifadelerini kullandı.
Rusya Soruşturma Komitesi ekiplerinin, saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme ve tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kentin en büyük komplekslerinden biri olan Donetsk City, 115 bin metrekareyi aşan devasa bir alana sahip.
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UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna ordusu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde bir otobüsü vurdu: Saldırıda 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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