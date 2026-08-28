https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/uefa-avrupa-liginde-kuralar-cekildi-besiktasin-rakipleri-belli-oldu-1108320099.html

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile eşleşti. 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T14:39+0300

2026-08-28T14:39+0300

2026-08-28T14:46+0300

spor

beşiktaş

olimpik marsilya

celtic

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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi Monako'da yapıldı. Kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu.Beşiktaş'ın rakipleri kimler olacak?Lige katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrıldı. Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlendi. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşti. Takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.Kura çekimi sonucunda Beşiktaş'ın rakipleri şöyle oluştu:

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beşiktaş, olimpik marsilya, celtic