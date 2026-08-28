https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/uefa-avrupa-liginde-kuralar-cekildi-besiktasin-rakipleri-belli-oldu-1108320099.html
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile eşleşti. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T14:39+0300
2026-08-28T14:39+0300
2026-08-28T14:46+0300
spor
beşiktaş
olimpik marsilya
celtic
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi Monako'da yapıldı. Kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu.Beşiktaş'ın rakipleri kimler olacak?Lige katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrıldı. Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlendi. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşti. Takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.Kura çekimi sonucunda Beşiktaş'ın rakipleri şöyle oluştu:
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beşiktaş, olimpik marsilya, celtic
beşiktaş, olimpik marsilya, celtic
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
14:39 28.08.2026 (güncellendi: 14:46 28.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi Monako'da yapıldı. Kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu.
Beşiktaş'ın rakipleri kimler olacak?
Lige katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrıldı. Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlendi. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşti. Takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.
Kura çekimi sonucunda Beşiktaş'ın rakipleri şöyle oluştu:
Bayer Leverkusen (Almanya) (Deplasman)
Celtic (İskoçya) (Deplasman)
Union Saint-Gilloise (Belçika) (Ev)
Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) (Deplasman)
Crystal Palace (İngiltere) (Ev)
Hoffenheim (Almanya) (Deplasman)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (Ev)