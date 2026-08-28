https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/trump-abd-uzay-akademisi-kurulmasi-icin-baskanlik-kararnamesi-imzaladi-1108328549.html

Trump, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık kararnamesi imzaladı

Trump, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık kararnamesi imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, uzay alanında çalışacak personelin eğitimine odaklanacak yeni bir askeri akademi, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T20:37+0300

2026-08-28T20:37+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ni ziyaret etti.Trump, "Yapmamız gerekenleri gerçekleştirebilmek için yeni nesil yetenekli askerleri, mühendisleri, sivil operatörleri ve diğer uzmanları eğitmemiz ve yetiştirmemiz gerektiği açık" ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından Trump, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık kararnamesi imzaladı. Yeni uzay akademisinin geleceğiyle ilgili fazla ayrıntı vermeyen Trump, akademinin kurulacağı yeri çok yakında belirleyeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trump-cia-baskani-ratcliffein-moskova-temaslari-rutin-istihbarat-gorusmesiydi-1108303515.html

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abd, uzay, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uzay yarışı, donald trump