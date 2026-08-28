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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/trump-abd-uzay-akademisi-kurulmasi-icin-baskanlik-kararnamesi-imzaladi-1108328549.html
Trump, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık kararnamesi imzaladı
Trump, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık kararnamesi imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, uzay alanında çalışacak personelin eğitimine odaklanacak yeni bir askeri akademi, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ni ziyaret etti.Trump, "Yapmamız gerekenleri gerçekleştirebilmek için yeni nesil yetenekli askerleri, mühendisleri, sivil operatörleri ve diğer uzmanları eğitmemiz ve yetiştirmemiz gerektiği açık" ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından Trump, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık kararnamesi imzaladı. Yeni uzay akademisinin geleceğiyle ilgili fazla ayrıntı vermeyen Trump, akademinin kurulacağı yeri çok yakında belirleyeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trump-cia-baskani-ratcliffein-moskova-temaslari-rutin-istihbarat-gorusmesiydi-1108303515.html
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abd, uzay, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uzay yarışı, donald trump
abd, uzay, uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uzay yarışı, donald trump

Trump, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık kararnamesi imzaladı

20:37 28.08.2026 (güncellendi: 20:44 28.08.2026)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, uzay alanında çalışacak personelin eğitimine odaklanacak yeni bir askeri akademi, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık kararnamesi imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ni ziyaret etti.
Trump, "Yapmamız gerekenleri gerçekleştirebilmek için yeni nesil yetenekli askerleri, mühendisleri, sivil operatörleri ve diğer uzmanları eğitmemiz ve yetiştirmemiz gerektiği açık" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Trump, 'ABD Uzay Akademisi' kurulması için başkanlık kararnamesi imzaladı.
Yeni uzay akademisinin geleceğiyle ilgili fazla ayrıntı vermeyen Trump, akademinin kurulacağı yeri çok yakında belirleyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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