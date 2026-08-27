https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trump-cia-baskani-ratcliffein-moskova-temaslari-rutin-istihbarat-gorusmesiydi-1108303515.html

Trump: Rusya’nın NATO’ya saldırı planı yok, Ratcliffe’in Moskova ziyareti rutin bir temastı

Trump: Rusya’nın NATO’ya saldırı planı yok, Ratcliffe’in Moskova ziyareti rutin bir temastı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO ülkelerine saldırmayı planlamadığını söyledi. Trump, CIA Direktörü John Ratcliffe’in... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T21:45+0300

2026-08-27T21:45+0300

2026-08-27T22:09+0300

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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

john ratcliffe

kremlin

sergey narışkin

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere yönelik saldırı planı bulunmadığını ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in Moskova ziyaretinin rutin istihbarat görüşmeleri kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, “Onunla iyi görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayı planlamıyor” dedi.CIA Direktörü Ratcliffe’in bu hafta Moskova’ya yaptığı ziyaretin ardından Amerikan basınında, Ratcliffe’in Rus yetkilileri NATO ittifakının dayanıklılığını sınamama konusunda uyardığı yönünde haberler yayınlanmıştı.Trump ise Ratcliffe’in Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile gerçekleştirdiği görüşmenin olağan bir çalışma teması olduğunu, Rus tarafına özel bir mesaj iletilmediğini ifade etti.Ratcliffe’in Narışkin ile düzenli olarak görüştüğünü kaydeden Trump, “Ratcliffe, Rus mevkidaşıyla altı ayda bir ya da yılda bir görüşüyor. Aralarında çok iyi ilişkiler var. Herhangi bir mesaj iletilmedi ve bu görüşmede olağan dışı bir durum yoktu” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ratcliffe’in 25 Ağustos’taki ziyaretinin istihbarat servisleri arasındaki rutin işleyişle bağlantılı olduğunu ve Putin’in görüşme hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.SVR Başkanı Narışkin ise görüşmede yalnızca istihbarat kurumlarının yetki alanındaki konuların ele alındığını belirterek, dış istihbarat kuruluşlarının başkanlarıyla çalışma düzeyindeki temasların çevrim içi veya yüz yüze şekilde düzenli olarak sürdürüldüğünü kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/svr-baskani-nariskin-cia-direktoru-ratcliffe-ile-moskovada-gorustugunu-dogruladi-1108289256.html

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donald trump, abd, rusya, cia, moskova, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), john ratcliffe, kremlin, sergey narışkin