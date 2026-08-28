https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/trabzona-16-istasyonlu-rayli-sistem-geliyor-26-dakikada-ulasacak-1108315660.html

Trabzon’a 16 istasyonlu raylı sistem geliyor: 26 dakikada ulaşacak

Trabzon’a 16 istasyonlu raylı sistem geliyor: 26 dakikada ulaşacak

Sputnik Türkiye

Trabzon’un doğu-batı aksında hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’nin temeli 1 Eylül Salı günü atılacak. 16,2 kilometrelik ve 16 istasyonlu hat... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T12:26+0300

2026-08-28T12:26+0300

2026-08-28T12:26+0300

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trabzon havalimanı

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Trabzon’un kent içi ulaşımında önemli noktalara hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi için çalışmalar başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16,2 kilometrelik ve 16 istasyonlu hattın temelinin 1 Eylül Salı günü atılacağını açıkladı.Projenin ilk etabı, Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi’ndeki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlayacak. Hat buradan Trabzon kent merkezine ulaşarak Trabzon Havalimanı’nda son bulacak.Trabzon Raylı Sistem Hattı 16 istasyonlu olacakBakan Uraloğlu, projenin Trabzon’un doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacağını belirterek şu bilgileri verdi:"16,2 kilometrelik güzergahımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyonumuz bulunacak."Böylece Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, kent merkezi, terminal, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Havalimanı gibi yoğun kullanılan noktalar aynı raylı sistem güzergahında yer alacak.Yolculuk 26 dakika 14 saniye sürecekTrabzon Raylı Sistem Hattı üzerindeki araçların 360 yolcu kapasiteli olması planlanıyor. Hattın işletme süresinin ise 26 dakika 14 saniye olacağı bildirildi.Projenin tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon kent merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktalar raylı sistemle birbirine bağlanacak.Günde 87 binin üzerinde yolcu hedefleniyorUraloğlu, hattın günlük yolcu kapasitesine ilişkin de bilgi verdi. Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor.Projenin özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap vermesinin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:"Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesinden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız."Temeli 1 Eylül’de atılacakBakan Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’nin temelinin 1 Eylül Salı günü atılacağını bildirdi.Uraloğlu, projenin güzergahına ilişkin ayrıca şu ifadeleri kullandı:"Hat, Trabzon'un doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacak. İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı'nda son bulacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/emlakcilardan-kritik-kira-bedeli-uyarisi-bu-ifadeyi-mutlaka-yazin-1108314005.html

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