https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/trabzona-16-istasyonlu-rayli-sistem-geliyor-26-dakikada-ulasacak-1108315660.html
Trabzon’a 16 istasyonlu raylı sistem geliyor: 26 dakikada ulaşacak
Trabzon’a 16 istasyonlu raylı sistem geliyor: 26 dakikada ulaşacak
Sputnik Türkiye
Trabzon’un doğu-batı aksında hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’nin temeli 1 Eylül Salı günü atılacak. 16,2 kilometrelik ve 16 istasyonlu hat... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T12:26+0300
2026-08-28T12:26+0300
2026-08-28T12:26+0300
türki̇ye
metro
abdulkadir uraloğlu
trabzon
akçaabat
ortahisar
trabzon havalimanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/18/1108215003_0:33:450:286_1920x0_80_0_0_a439d61f067fa8440049acb843033d36.jpg
Trabzon’un kent içi ulaşımında önemli noktalara hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi için çalışmalar başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16,2 kilometrelik ve 16 istasyonlu hattın temelinin 1 Eylül Salı günü atılacağını açıkladı.Projenin ilk etabı, Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi’ndeki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlayacak. Hat buradan Trabzon kent merkezine ulaşarak Trabzon Havalimanı’nda son bulacak.Trabzon Raylı Sistem Hattı 16 istasyonlu olacakBakan Uraloğlu, projenin Trabzon’un doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacağını belirterek şu bilgileri verdi:"16,2 kilometrelik güzergahımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyonumuz bulunacak."Böylece Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, kent merkezi, terminal, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Havalimanı gibi yoğun kullanılan noktalar aynı raylı sistem güzergahında yer alacak.Yolculuk 26 dakika 14 saniye sürecekTrabzon Raylı Sistem Hattı üzerindeki araçların 360 yolcu kapasiteli olması planlanıyor. Hattın işletme süresinin ise 26 dakika 14 saniye olacağı bildirildi.Projenin tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon kent merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktalar raylı sistemle birbirine bağlanacak.Günde 87 binin üzerinde yolcu hedefleniyorUraloğlu, hattın günlük yolcu kapasitesine ilişkin de bilgi verdi. Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor.Projenin özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap vermesinin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:"Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesinden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız."Temeli 1 Eylül’de atılacakBakan Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’nin temelinin 1 Eylül Salı günü atılacağını bildirdi.Uraloğlu, projenin güzergahına ilişkin ayrıca şu ifadeleri kullandı:"Hat, Trabzon'un doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacak. İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı'nda son bulacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/emlakcilardan-kritik-kira-bedeli-uyarisi-bu-ifadeyi-mutlaka-yazin-1108314005.html
türki̇ye
trabzon
akçaabat
ortahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/18/1108215003_29:0:422:295_1920x0_80_0_0_fa451086e4338edaef3eda0da0e2970f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
metro, abdulkadir uraloğlu, trabzon, akçaabat, ortahisar, trabzon havalimanı
metro, abdulkadir uraloğlu, trabzon, akçaabat, ortahisar, trabzon havalimanı
Trabzon’a 16 istasyonlu raylı sistem geliyor: 26 dakikada ulaşacak
Trabzon’un doğu-batı aksında hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’nin temeli 1 Eylül Salı günü atılacak. 16,2 kilometrelik ve 16 istasyonlu hat, Akçaabat sınırlarından kent merkezine ve Trabzon Havalimanı’na uzanacak. İşletme süresi 26 dakika 14 saniye olacak hattın günlük 87 binin üzerinde yolcu taşıması öngörülüyor.
Trabzon’un kent içi ulaşımında önemli noktalara hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi için çalışmalar başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16,2 kilometrelik ve 16 istasyonlu hattın temelinin 1 Eylül Salı günü atılacağını açıkladı.
Projenin ilk etabı, Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi’ndeki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlayacak. Hat buradan Trabzon kent merkezine ulaşarak Trabzon Havalimanı’nda son bulacak.
Trabzon Raylı Sistem Hattı 16 istasyonlu olacak
Bakan Uraloğlu, projenin Trabzon’un doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacağını belirterek şu bilgileri verdi:
"16,2 kilometrelik güzergahımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyonumuz bulunacak."
Böylece Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, kent merkezi, terminal, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Havalimanı gibi yoğun kullanılan noktalar aynı raylı sistem güzergahında yer alacak.
Yolculuk 26 dakika 14 saniye sürecek
Trabzon Raylı Sistem Hattı üzerindeki araçların 360 yolcu kapasiteli olması planlanıyor. Hattın işletme süresinin ise 26 dakika 14 saniye olacağı bildirildi.
Projenin tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon kent merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktalar raylı sistemle birbirine bağlanacak.
Günde 87 binin üzerinde yolcu hedefleniyor
Uraloğlu, hattın günlük yolcu kapasitesine ilişkin de bilgi verdi. Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor.
Projenin özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap vermesinin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesinden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız."
Temeli 1 Eylül’de atılacak
Bakan Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’nin temelinin 1 Eylül Salı günü atılacağını bildirdi.
Uraloğlu, projenin güzergahına ilişkin ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Hat, Trabzon'un doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacak. İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı'nda son bulacak."