https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/emlakcilardan-kritik-kira-bedeli-uyarisi-bu-ifadeyi-mutlaka-yazin-1108314005.html
Emlakçılardan kritik 'kira bedeli' uyarısı: 'Bu ifadeyi mutlaka yazın'
Emlakçılardan kritik 'kira bedeli' uyarısı: 'Bu ifadeyi mutlaka yazın'
Sputnik Türkiye
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, emlak piyasasında hareketli bir dönemin yaşandığını belirterek, "Kira sözleşmesinin depozito... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı kiralık konut piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Konut piyasası hareketliÜniversite kayıtları ve tayin dönemi nedeniyle konut piyasasında hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Akçam, ekim ayına kadar piyasadaki bu hareketliliğin devam edeceğini söyledi.Kiralar artıyor mu?Akçam, bu dönemde kiralık konutlara talebin arttığını dile getirerek, "Özellikle son 10-15 gündür kira ücretlerinde yüzde 5-10 artış söz konusu." diye konuştu.Konut kiralayacak öğrencilere uyarıKonut kiralayacak öğrencilere yönelik uyarıda bulunan Akçam, şöyle devam etti:Kira sözleşmesi yaparken dikkatAkçam, kiralamalarda en çok gündeme gelen konuların başında da depozitonun yer aldığına işaret ederek, "Kira sözleşmesinin depozito kısmına 'kira bedeli' ifadesi yazılmalıdır. Depozito Türk lirası cinsinden ödendiyse evi boşaltırken kiranın güncel değerinden iade alınabilir. En çok problem yaşanan noktalardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu noktada çok dikkat edilmeli." değerlendirmelerinde bulundu.'Kira ödemeleri banka kanalıyla yapılmalı'Kira ödemelerinin kesinlikle banka kanalıyla ve gerçek değerinden yapılması gerektiğini belirten Akçam, bu noktada "e-kontrat" sisteminin önem taşıdığını söyledi.Akçam, şu anda bu sistemin tercihen kullanıldığını ve yakın zamanda zorunluluk getirilmesini beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yargitaydan-kiracilar-icin-onemli-karar-fazla-odenen-kira-geri-istenebilecek-1108094012.html
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emlakçı, kira, kiralık, kiralık ev, emlak
emlakçı, kira, kiralık, kiralık ev, emlak
Emlakçılardan kritik 'kira bedeli' uyarısı: 'Bu ifadeyi mutlaka yazın'
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, emlak piyasasında hareketli bir dönemin yaşandığını belirterek, "Kira sözleşmesinin depozito kısmına 'kira bedeli' ifadesi yazılmalıdır. Depozito Türk lirası cinsinden ödendiyse evi boşaltırken kiranın güncel değerinden iade alabilir." dedi.
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı kiralık konut piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Üniversite kayıtları ve tayin dönemi nedeniyle konut piyasasında hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Akçam, ekim ayına kadar piyasadaki bu hareketliliğin devam edeceğini söyledi.
Akçam, bu dönemde kiralık konutlara talebin arttığını dile getirerek, "Özellikle son 10-15 gündür kira ücretlerinde yüzde 5-10 artış söz konusu." diye konuştu.
Konut kiralayacak öğrencilere uyarı
Konut kiralayacak öğrencilere yönelik uyarıda bulunan Akçam, şöyle devam etti:
"Kira kontratı tesis ederken kesinlikle ev sahibiyle yüz yüze görüşülmelidir. Eğer ev sahibi şehir dışında veya yurt dışındaysa mutlaka vekaletname istenmelidir. Kira kontratına artış oranı açıkça yazılmalıdır. Kira artışı, devletin her ay açıkladığı oranlar üzerinden yapmalılar. Sözleşmeyi ya bir hukukçudan ya da bir emlak danışmanından görüş alarak imzalasınlar."
Kira sözleşmesi yaparken dikkat
Akçam, kiralamalarda en çok gündeme gelen konuların başında da depozitonun yer aldığına işaret ederek, "Kira sözleşmesinin depozito kısmına 'kira bedeli' ifadesi yazılmalıdır. Depozito Türk lirası cinsinden ödendiyse evi boşaltırken kiranın güncel değerinden iade alınabilir. En çok problem yaşanan noktalardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu noktada çok dikkat edilmeli." değerlendirmelerinde bulundu.
'Kira ödemeleri banka kanalıyla yapılmalı'
Kira ödemelerinin kesinlikle banka kanalıyla ve gerçek değerinden yapılması gerektiğini belirten Akçam, bu noktada "e-kontrat" sisteminin önem taşıdığını söyledi.
Akçam, şu anda bu sistemin tercihen kullanıldığını ve yakın zamanda zorunluluk getirilmesini beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"e-Kontrat sistemi zorunlu hale gelirse devletin denetimi olacak, vergi kayıp-kaçağı, kiracının ve ev sahibinin tüm hareketleri tek noktadan tespit edilecek. Bir taraftan kiracıları korurken mülk sahiplerini de korumak gerekiyor. Çünkü art niyetli kiracılar da var."