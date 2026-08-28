https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/tatil-cenneti-kabus-adasi-oldu-guney-korede-seri-katil-mi-dolasiyor-polisler-tutuklandi-1108308224.html

Tatil cenneti, kabus adası oldu: Güney Kore'de seri katil mi dolaşıyor? Polisler tutuklandı

Tatil cenneti, kabus adası oldu: Güney Kore'de seri katil mi dolaşıyor? Polisler tutuklandı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'nin ünlü tatil cenneti Jeju Adası, arka arkaya bulunan cansız bedenler ve patlak veren polis skandalıyla sarsıldı. Yüzlerce kayıp dosyasını arama... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T07:57+0300

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Turkuaz denizi ve palmiye ağaçlarıyla yılda 13 milyondan fazla turisti ağırlayan Güney Kore’nin gözde tatil rotası Jeju Adası, gizemli ölümler ve emniyet teşkilatına uzanan dev bir skandalla çalkalanıyor. Adada kaybolan kişilerin peş peşe cansız bedenlerine ulaşılması, gözleri yerel polisin yürüttüğü kayıp şahıs soruşturmaları üzerine çevirdi.Soruşturma derinleştikçe, adadaki Jeju Batı Polis Karakolu bünyesinde görev yapan "Bu" soyadlı bir polis çavuşunun, kayıp dosyalarını sisteme gerçeğe aykırı kayıtlar girerek saatler içinde kapattığı belirlendi.'Güvende ve sizinle görüşmek i̇stemiyor' yalanıOrtaya çıkan detaylar, ailelerin yaşadığı trajediyi ve teşkilattaki ihmali gözler önüne serdi. Mayıs ayı ortasında kaybolan 37 yaşındaki Jang Mi-ran için yapılan kayıp ihbarı, tutuklanan polis memuru tarafından sadece iki buçuk saat sonra işlemden kaldırıldı. Memur Bu, aileye kadınla bizzat telefonda görüştüğünü ve kendisinin aranmak istemediğini söyledi; ancak resmi arama kayıtlarında bu görüşmenin hiçbir izine rastlanmadı. Genç kadının cansız bedeni, kayboluşundan 104 gün sonra kaldığı yerin yalnızca 400 metre yakınındaki bir palmiye çiftliğinde bulundu.Benzer bir karanlık tablo 28 Haziran'da kaybolan 60'lı yaşlarındaki bir erkek vakasında da yaşandı. Polis memurunun "Babanız iyi durumda, sadece yerini gizli tutmak istiyor" dediği adamın cansız bedenine 51 gün sonra ulaşıldı. Kıyı köylerinde iki kişinin daha cesedinin bulunmasıyla adada bulunan cansız beden sayısı dörde yükseldi.300 dosya yeniden açılıyor: Devlet Başkanından sert tepkiGörevini kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik suçlamalarıyla tutuklanan polis memurunun baktığı yaklaşık 300 kayıp dosyası tamamen mercek altına alındı. Komuta zincirindeki 4 üst düzey polis memuru açığa alınırken, incelemelerin kasım ayına kadar süreceği açıklandı.Gelişmeler üzerine Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kabine toplantısında sert uyarılarda bulunarak teşkilatta köklü reform talimatı verdi. İçişleri Bakanı Yun Hojung ise kamuoyundan resmi olarak özür dileyerek sistemdeki yapısal aksaklıkların giderileceğini duyurdu.Yasalar yetişkinleri "kayıp" saymıyorSkandal, Güney Kore mevzuatındaki kritik bir boşluğu da gün yüzüne çıkardı. Ülkede yürürlükte olan yasalara göre yalnızca çocuklar, demans hastaları ve zihinsel engelliler resmi kayıp statüsü kapsamına giriyor. Yetişkinler ise doğrudan "evden kaçan" sınıfına dahil ediliyor.Bu sınıflandırma nedeniyle polise anlık telefon sinyali izleme, acil uyarı mesajı geçme veya DNA eşleştirmesi yapma yetkisi otomatik olarak verilmiyor. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde yapılan 70 bini aşkın yetişkin kayıp ihbarının yüzde 99,7'sinin derinlemesine bir saha araması yapılmadan kapatıldığı ve 931 kişinin daha sonra ölü bulunduğu kaydedildi.

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