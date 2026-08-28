https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/sosyal-medyada-paylasim-yapanlar-dikkat-yargitay-onadi-hapis-cezasi-aldi-1108309402.html
Sosyal medyada paylaşım yapanlar dikkat: Yargıtay onadı, hapis cezası aldı
Sosyal medyada paylaşım yapanlar dikkat: Yargıtay onadı, hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Yerel mahkeme, sosyal medyada paylaşılan bir gönderiyi, kendi hesabından yeniden paylaştığı için sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yargıtay da kararı... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T09:11+0300
2026-08-28T09:11+0300
2026-08-28T09:11+0300
yaşam
sosyal medya
yargıtay
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
hukuk
paylaşım
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Yargıtay'dan emsal nitelikte sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren bir karar çıktı. Bir kullanıcı kendi hesabından darp edildiği görüntüleri yayınladı. Bir arkadaşı da o videoyu kendi hesabından yeniden paylaştı.Şikayet edildi ceza aldıDarp edilen mağdurun şikayeti üzerine paylaşımları yapanlara, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan dava açıldı.Yerel mahkeme sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.Emsal karar çıktıYargıtay 12. Ceza Dairesi de yerel mahkemeyi onaylayarak emsal bir karara imza attı.Yargıtay kararında fotoğrafları kendi hesabından paylaşmış olmasının üçüncü kişilere rıza dışında yayımlama hakkı tanımayacağını ifade etti.Kanuna aykırı mı?Bilişim hukuku uzmanları, yeniden paylaşılan içeriklerde suç teşkil eden unsurların bulunmasının da kanuna aykırı olduğunu vurguluyor.NTV'nin haberine göre Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Burçak Ünsal, bir kişinin videosunun ya da fotoğrafının o kişiyi diğer herkesten ayırdığı ve o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veri olduğuna dikkat çekti."Kamu tarafından kolayca ulaşılabiliyor olsa da ya da fotoğrafın bir yerde o kişi tarafından daha önce yayınlanmış olması bunu yayma hakkı vermez." diye konuşan Burçak, bunun artık yerleşik içtihat teşkil ettiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/isciye-yapilan-fazla-odeme-icin-yargitaydan-emsal-karar-1108007455.html
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sosyal medya, yargıtay, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), hukuk, paylaşım
sosyal medya, yargıtay, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), hukuk, paylaşım
Sosyal medyada paylaşım yapanlar dikkat: Yargıtay onadı, hapis cezası aldı
Yerel mahkeme, sosyal medyada paylaşılan bir gönderiyi, kendi hesabından yeniden paylaştığı için sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yargıtay da kararı onadı.
Yargıtay'dan emsal nitelikte sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren bir karar çıktı. Bir kullanıcı kendi hesabından darp edildiği görüntüleri yayınladı. Bir arkadaşı da o videoyu kendi hesabından yeniden paylaştı.
Darp edilen mağdurun şikayeti üzerine paylaşımları yapanlara, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan dava açıldı.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi de yerel mahkemeyi onaylayarak emsal bir karara imza attı.
Yargıtay kararında fotoğrafları kendi hesabından paylaşmış olmasının üçüncü kişilere rıza dışında yayımlama hakkı tanımayacağını ifade etti.
Bilişim hukuku uzmanları, yeniden paylaşılan içeriklerde suç teşkil eden unsurların bulunmasının da kanuna aykırı olduğunu vurguluyor.
NTV'nin haberine göre Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Burçak Ünsal, bir kişinin videosunun ya da fotoğrafının o kişiyi diğer herkesten ayırdığı ve o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veri olduğuna dikkat çekti.
"Kamu tarafından kolayca ulaşılabiliyor olsa da ya da fotoğrafın bir yerde o kişi tarafından daha önce yayınlanmış olması bunu yayma hakkı vermez." diye konuşan Burçak, bunun artık yerleşik içtihat teşkil ettiğinin altını çizdi.