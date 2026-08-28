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Fed Başkanı Warsh: Enflasyon hala yüksek, faiz artışları gelebilir
Fed Başkanı Warsh: Enflasyon hala yüksek, faiz artışları gelebilir
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SON DAKİKA: İşte Kevin Warsh'tan kritik açıklamalar...
2026-08-28T17:22+0300
2026-08-28T17:22+0300
ekonomi̇
fed
enflasyon
faiz artırımı
abd
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Fed'in yıllık konferansında yaptığı ilk önemli konuşmanın önceden hazırlanan metninde Warsh, son enflasyon raporlarının bir miktar soğumaya işaret ettiğini kabul etti ancak "Bu veriler bana ana eğilimlerin anlamlı bir şekilde iyileştiğini söylemiyor" ifadelerini kullandı.Warsh, "Temel enflasyonun hedefimize net ve yeterli bir hızda ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi takdirde yapacak işimiz var” dedi.Warsh, yaklaşan toplantılarda Fed'in faiz artırıp artırmayacağı, indirim yapıp yapmayacağı ya da pas geçip geçmeyeceği konusunda analistlerin "sözlü yönlendirme" olarak adlandırdığı yaklaşımı sunmak istemediğini söyledi. Bu durumun, Fed'i belirli bir politikaya bağlayarak esnekliğini sınırlandırdığını savunuyor.Warsh ayrıca, bu tür bir yönlendirme sağlama ya da faiz politikasına dair genel yaklaşımının ana hatlarını çizme konusundaki şüpheci tutumunu yineledi.Fed’in bir sonraki toplantısı 15-16 Eylül’deAncak yapay zeka ekipmanları ve altyapısına yönelik güçlü kurumsal yatırımlar ile canlı tüketici harcamalarına dikkat çekerek, faiz oranlarının şu anda ekonomik faaliyeti kısıtlamadığını ima etti. Genel bir kural olarak, enflasyonu soğutmak için faiz oranlarının borçlanmayı ve harcamaları sınırlayacak kadar yüksek olması gerekir.Fed bir sonraki toplantısını 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek ve Warsh'un açıklamaları merkez bankasının o toplantıda kesin olarak faiz artıracağı anlamına gelmiyor.
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fed, enflasyon, faiz artırımı, abd
fed, enflasyon, faiz artırımı, abd

Fed Başkanı Warsh: Enflasyon hala yüksek, faiz artışları gelebilir

17:22 28.08.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinKevin Warsh
Kevin Warsh - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Kevin Warsh, merakla beklenen açıklamasında ülkede enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirtti ve enflasyonu düşürmek için merkez bankasının önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artırmak zorunda kalabileceğini kaydetti.
Fed'in yıllık konferansında yaptığı ilk önemli konuşmanın önceden hazırlanan metninde Warsh, son enflasyon raporlarının bir miktar soğumaya işaret ettiğini kabul etti ancak "Bu veriler bana ana eğilimlerin anlamlı bir şekilde iyileştiğini söylemiyor" ifadelerini kullandı.
Warsh, "Temel enflasyonun hedefimize net ve yeterli bir hızda ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi takdirde yapacak işimiz var” dedi.
Warsh, yaklaşan toplantılarda Fed'in faiz artırıp artırmayacağı, indirim yapıp yapmayacağı ya da pas geçip geçmeyeceği konusunda analistlerin "sözlü yönlendirme" olarak adlandırdığı yaklaşımı sunmak istemediğini söyledi. Bu durumun, Fed'i belirli bir politikaya bağlayarak esnekliğini sınırlandırdığını savunuyor.
Warsh ayrıca, bu tür bir yönlendirme sağlama ya da faiz politikasına dair genel yaklaşımının ana hatlarını çizme konusundaki şüpheci tutumunu yineledi.

Fed’in bir sonraki toplantısı 15-16 Eylül’de

Ancak yapay zeka ekipmanları ve altyapısına yönelik güçlü kurumsal yatırımlar ile canlı tüketici harcamalarına dikkat çekerek, faiz oranlarının şu anda ekonomik faaliyeti kısıtlamadığını ima etti. Genel bir kural olarak, enflasyonu soğutmak için faiz oranlarının borçlanmayı ve harcamaları sınırlayacak kadar yüksek olması gerekir.
Fed bir sonraki toplantısını 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek ve Warsh'un açıklamaları merkez bankasının o toplantıda kesin olarak faiz artıracağı anlamına gelmiyor.
22 Mayıs'ta selefi Jerome Powell'ın yerini alan Fed Başkanı, Wall Street'te enflasyonla mücadeleye odaklanma derecesine dair sorular dolaşırken konuşmasıyla, Amerikan basınına göre yüksek riskli bir sınav vermiş oldu.
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