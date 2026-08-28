https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/irandan-dunyaya-cagri-abdnin-yeni-yaptirimlarini-uygulamayin-1108323287.html
İran'dan dünyaya çağrı: ABD'nin yeni yaptırımlarını uygulamayın
İran'dan dünyaya çağrı: ABD'nin yeni yaptırımlarını uygulamayın
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını 'yasa dışı, ekonomik terörizm' olarak nitelendirerek tüm ülkelere Washington'ın tek... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T16:33+0300
2026-08-28T16:33+0300
2026-08-28T16:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran dışişleri bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek diğer ülkelere bu yaptırımları uygulamama çağrısı yaptı.ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin yazılı açıklamada, ekonomik yaptırımlarının isim veya kapsamından bağımsız olarak "BM Şartı'nı, uluslararası insancıl hukuku ve insan haklarını ihlal eden tamamen yasa dışı ve haksız" uygulamalar olduğu savunuldu.İran Dışişleri Bakanlığı, bu nedenle tüm ülkelerin söz konusu yaptırımları uygulamaktan kaçınmakla yükümlü olduğunu belirtti. Açıklamada, hükümetlerin ayrıca ABD'nin yaptırımlarından kaynaklanan sonuçları tanımaktan veya onaylamaktan kaçınması gerektiği ifade edildi.ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına katılmanın Washington'ın kendi iradesini diğer devletlere dayatmasına yardımcı olmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bu yaptırımların ülkelerin meşru ekonomik ve ticari ilişkilerini bozduğu savunuldu.İran'ın, ABD ve İsrail'in ekonomik savaşına ve tehditlerine karşı kendisini savunmak amacıyla elindeki tüm imkanları kullanacağı belirtildi.ABD yönetimi, İran'a karşı "tarihin en ezici" yaptırım paketini duyurmuş ve İran'la işbirliği yapan üçüncü ülkeleri de yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/centcom-hurmuz-bogazindaki-uluslararasi-seyrusefer-hatlari-mayinlarin-temizlenmesiyle-acildi-1108313864.html
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abd, i̇ran dışişleri bakanlığı
abd, i̇ran dışişleri bakanlığı
İran'dan dünyaya çağrı: ABD'nin yeni yaptırımlarını uygulamayın
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını 'yasa dışı, ekonomik terörizm' olarak nitelendirerek tüm ülkelere Washington'ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek diğer ülkelere bu yaptırımları uygulamama çağrısı yaptı.
ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ilişkin yazılı açıklamada, ekonomik yaptırımlarının isim veya kapsamından bağımsız olarak "BM Şartı'nı, uluslararası insancıl hukuku ve insan haklarını ihlal eden tamamen yasa dışı ve haksız" uygulamalar olduğu savunuldu.
İran Dışişleri Bakanlığı, bu nedenle tüm ülkelerin söz konusu yaptırımları uygulamaktan kaçınmakla yükümlü olduğunu belirtti. Açıklamada, hükümetlerin ayrıca ABD'nin yaptırımlarından kaynaklanan sonuçları tanımaktan veya onaylamaktan kaçınması gerektiği ifade edildi.
ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına katılmanın Washington'ın kendi iradesini diğer devletlere dayatmasına yardımcı olmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bu yaptırımların ülkelerin meşru ekonomik ve ticari ilişkilerini bozduğu savunuldu.
İran'ın, ABD ve İsrail'in ekonomik savaşına ve tehditlerine karşı kendisini savunmak amacıyla elindeki tüm imkanları kullanacağı belirtildi.
ABD yönetimi, İran'a karşı "tarihin en ezici" yaptırım paketini duyurmuş ve İran'la işbirliği yapan üçüncü ülkeleri de yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.