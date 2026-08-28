https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/side-antik-kentinde-onemli-kesif-herakles-kapisi-gun-yuzune-cikarildi-1108319585.html

Side Antik Kenti’nde önemli keşif: Herakles Kapısı gün yüzüne çıkarıldı

Side Antik Kenti’nde önemli keşif: Herakles Kapısı gün yüzüne çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda anıtsal Herakles Kapısı ortaya çıkarıldı. Kapıda Herakles’in “On İki İşi”ni anlatan... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T14:07+0300

2026-08-28T14:07+0300

2026-08-28T14:07+0300

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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazılarda önemli bir yapı gün yüzüne çıkarıldı. Herakles’in “On İki İşi”ni betimleyen kabartmaların yanı sıra farklı tanrı ve tanrıça tasvirlerinin bulunduğu anıtsal Herakles Kapısı ortaya çıkarıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında sürdürülen çalışmalarda, Gymnasium’un kuzeybatı köşesinden Doğu Kapısı’na kadar uzanan yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi’nin kazıları da tamamlandı.Herakles’in “On İki İşi” kapıda tasvir edildiSide Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, kazılarda B Caddesi’nin MS 2. yüzyılda kuzey kenarı boyunca uzanan bir stoa ve bu yapının gerisindeki çok sayıda mekanla birlikte planlandığının belirlendiğini söyledi.Caddenin MS 5. yüzyılda Piskoposluk Sarayı kompleksine dahil edilmesiyle mimari görünümünün önemli ölçüde değiştiğini belirten Alanyalı, bu dönemde stoanın üzerinde yeni anıtsal girişlerin oluşturulduğunu aktardı.Bu girişler arasında en dikkat çekici yapılardan birinin Herakles Kapısı olduğunu belirten Alanyalı, şu ifadeleri kullandı:"Kapıda, Herakles'in On İki İşi'ni betimleyen kabartmaların yanı sıra Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı mimari elemanlar tespit ettik."Athena, Zeus ve Artemis tasvirleri de bulunduKazılarda Herakles’in mitolojik mücadelelerini anlatan kabartmaların yanı sıra Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı mimari elemanlar da tespit edildi.Farklı tanrı ve tanrıçaların tasvirlerinin Herakles’in “On İki İşi”ni anlatan kabartmalarla aynı kapıda bulunmasının, yapının sanatsal ve tarihsel önemini artırdığı belirtildi.Kabartmalar MS 3. yüzyılın başlarına tarihlendirildiHerakles Kapısı’nda bulunan kabartmaların MS 3. yüzyılın başlarına tarihlendirildiği belirlendi.Prof. Dr. Alanyalı, söz konusu eserlerin Geç Antik Çağ’da kapının inşasında devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığının anlaşıldığını aktardı.Böylece daha erken döneme ait mimari elemanların, sonraki yüzyıllarda inşa edilen anıtsal girişte yeniden değerlendirildiği ortaya konuldu.390 metrelik B Caddesi’ndeki kazılar tamamlandıGeleceğe Miras Projesi kapsamında Gymnasium’un kuzeybatı köşesinden Doğu Kapısı’na uzanan yaklaşık 390 metrelik B Caddesi’nde yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı.Kazılarda ortaya çıkarılan stoa, anıtsal kapılar ve farklı yapı evreleri, Side’nin Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a kadar geçirdiği mimari dönüşümün aynı güzergah üzerinde takip edilmesine imkan sağladı.Alanyalı, elde edilen bulguların Side Antik Kenti’nin tarihsel gelişiminin anlaşılması açısından önemli bilgiler sunduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/catalhoyukte-dikkat-ceken-kesif-oluler-evinin-yaninda-8-bebek-iskeleti-bulundu-1108317273.html

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