https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/selena-gomeze-12-milyon-dolarlik-dolandiricilik-davasi-unlu-yildizdan-sert-yanit-1108319951.html

Selena Gomez'e 1.2 milyon dolarlık dolandırıcılık davası: Ünlü yıldızdan sert yanıt

Selena Gomez'e 1.2 milyon dolarlık dolandırıcılık davası: Ünlü yıldızdan sert yanıt

Sputnik Türkiye

Selena Gomez, annesiyle birlikte kurduğu ruh sağlığı platformuna yatırım yapan 5 kişinin yaklaşık 1.2 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla açtığı davada... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T14:30+0300

2026-08-28T14:30+0300

2026-08-28T14:30+0300

yaşam

selena gomez

abd

dolandırıcılık

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ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, annesi Mandy Teefey ile birlikte kurduğu ruh sağlığı platformu Wondermind nedeniyle açılan davada kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarına karşı çıktı.Wondermind'e yatırım yapan 5 kişi, Gomez'in şirketi yeterince desteklemeyerek sözleşmesini ihlal ettiğini ve kendilerinin yaklaşık 1.2 milyon dolar yatırım yapmasına neden olduğunu iddia etti.Yatırımcılar, Gomez'in dünyanın en tanınmış kadınlarından biri olması, milyar dolarlık bir markaya sahip olması ve sosyal medyadaki geniş erişimi nedeniyle şirketin pazarlama faaliyetlerini aktif biçimde yürüteceğinin kendilerine söylendiğini öne sürdü.Gomez'in avukatı: İddialar temelsizGomez'in avukatı Matthew Rosengart ise müvekkilinin davadan tamamen çıkarılmasını talep etti. Rosengart, yatırımcıların iddialarını “belirsiz, genelleştirilmiş ve çelişkili” olarak nitelendirerek Gomez'in şirketi yönetme konusunda hiçbir zaman böyle bir taahhütte bulunmadığını savundu.Avukat, Gomez'e yöneltilen suçlamaların 'dayanaktan yoksun, hatta ciddiyetsiz' olduğunu belirterek müvekkilinin davaya dahil edilmemesi gerektiğini ifade etti. Rosengart ayrıca Gomez'in hukuk ekibinin davacılara yönelik yaptırım uygulaması da dahil olmak üzere müvekkili için başka hukuki yolları değerlendirdiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/selena-gomeze-dolandiricilik-suclamasiyla-dava-acildi-1107997473.html

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