https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/selena-gomeze-dolandiricilik-suclamasiyla-dava-acildi-1107997473.html

Selena Gomez'e dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı

Selena Gomez'e dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı

Sputnik Türkiye

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yatırımcıların mental sağlık girişimi Wondermind Global'in geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda verilen sözlerin... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T09:36+0300

2026-08-14T09:36+0300

2026-08-14T09:36+0300

yaşam

selena gomez

abd

dava

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099731215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf00812b365fe5f34908c7dadeb37ee0.jpg

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yatırımcıların mental sağlık girişimi Wondermind Global'in faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve yatırımcıları yanılttığı iddiasıyla açtığı davayla karşı karşıya kaldı.Delaware'deki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre yatırımcılar, 2021'de insanların "mental zindeliklerini" güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Wondermind Global'e yaklaşık 1,2 milyon dolar yatırım yaptı.Yatırımcılar, sosyal medyada 500 milyondan fazla takipçisi bulunan Gomez'in şirketin pazarlama faaliyetlerinin başında yer alacağı ve girişimin geliştirilmesinde aktif rol üstleneceği yönünde bilgilendirildiklerini savundu.Yatırımcılar mobil uygulamanın geliştirileceğini iddia ettiDavacılar, Gomez ve şirketin diğer yöneticilerinin, aralarında bir mobil uygulama geliştirilmesinin de bulunduğu çeşitli taahhütleri yerine getirmediğini ileri sürdü.Dava dilekçesinde Gomez'in sözleşmeyi imzalayarak yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ettiği ancak daha sonra bu yükümlülükleri göz ardı ettiği iddia edildi.Yatırımcılar ayrıca şirketin çalışanlarına ve tedarikçilerine ödemeleri zamanında yapmak gibi "en temel yükümlülüklerini" dahi yerine getiremediğini öne sürdü.Şirketin sorunları 2025'te ortaya çıktıDavacılar, Wondermind Global'in mali ve operasyonel sorunlarından haberdar olmadıklarını, şirketle ilgili problemlerin Eylül 2025'te yayımlanan bir internet haberinde ortaya çıkmasının ardından durumdan haberdar olduklarını belirtti.Yatırımcılar, yatırdıkları paranın geri ödenmesini ve hukuki masraflarının karşılanmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/yolcu-ucaginda-motor-pervanesi-koptu-bir-yolcu-patlayan-kabin-camindan-disari-cekildi-1107996364.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selena gomez, abd, dava, dolandırıcılık