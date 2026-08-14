https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/selena-gomeze-dolandiricilik-suclamasiyla-dava-acildi-1107997473.html
Selena Gomez'e dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı
Selena Gomez'e dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı
Sputnik Türkiye
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yatırımcıların mental sağlık girişimi Wondermind Global'in geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda verilen sözlerin... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T09:36+0300
2026-08-14T09:36+0300
2026-08-14T09:36+0300
yaşam
selena gomez
abd
dava
dolandırıcılık
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ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yatırımcıların mental sağlık girişimi Wondermind Global'in faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve yatırımcıları yanılttığı iddiasıyla açtığı davayla karşı karşıya kaldı.Delaware'deki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre yatırımcılar, 2021'de insanların "mental zindeliklerini" güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Wondermind Global'e yaklaşık 1,2 milyon dolar yatırım yaptı.Yatırımcılar, sosyal medyada 500 milyondan fazla takipçisi bulunan Gomez'in şirketin pazarlama faaliyetlerinin başında yer alacağı ve girişimin geliştirilmesinde aktif rol üstleneceği yönünde bilgilendirildiklerini savundu.Yatırımcılar mobil uygulamanın geliştirileceğini iddia ettiDavacılar, Gomez ve şirketin diğer yöneticilerinin, aralarında bir mobil uygulama geliştirilmesinin de bulunduğu çeşitli taahhütleri yerine getirmediğini ileri sürdü.Dava dilekçesinde Gomez'in sözleşmeyi imzalayarak yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ettiği ancak daha sonra bu yükümlülükleri göz ardı ettiği iddia edildi.Yatırımcılar ayrıca şirketin çalışanlarına ve tedarikçilerine ödemeleri zamanında yapmak gibi "en temel yükümlülüklerini" dahi yerine getiremediğini öne sürdü.Şirketin sorunları 2025'te ortaya çıktıDavacılar, Wondermind Global'in mali ve operasyonel sorunlarından haberdar olmadıklarını, şirketle ilgili problemlerin Eylül 2025'te yayımlanan bir internet haberinde ortaya çıkmasının ardından durumdan haberdar olduklarını belirtti.Yatırımcılar, yatırdıkları paranın geri ödenmesini ve hukuki masraflarının karşılanmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/yolcu-ucaginda-motor-pervanesi-koptu-bir-yolcu-patlayan-kabin-camindan-disari-cekildi-1107996364.html
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selena gomez, abd, dava, dolandırıcılık
selena gomez, abd, dava, dolandırıcılık
Selena Gomez'e dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yatırımcıların mental sağlık girişimi Wondermind Global'in geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia etmesi üzerine dava edildi. Yatırımcılar, şirkete yaklaşık 1,2 milyon dolar yatırdıklarını belirtti.
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yatırımcıların mental sağlık girişimi Wondermind Global'in faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve yatırımcıları yanılttığı iddiasıyla açtığı davayla karşı karşıya kaldı.
Delaware'deki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre yatırımcılar, 2021'de insanların "mental zindeliklerini" güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Wondermind Global'e yaklaşık 1,2 milyon dolar yatırım yaptı.
Yatırımcılar, sosyal medyada 500 milyondan fazla takipçisi bulunan Gomez'in şirketin pazarlama faaliyetlerinin başında yer alacağı ve girişimin geliştirilmesinde aktif rol üstleneceği yönünde bilgilendirildiklerini savundu.
Yatırımcılar mobil uygulamanın geliştirileceğini iddia etti
Davacılar, Gomez ve şirketin diğer yöneticilerinin, aralarında bir mobil uygulama geliştirilmesinin de bulunduğu çeşitli taahhütleri yerine getirmediğini ileri sürdü.
Dava dilekçesinde Gomez'in sözleşmeyi imzalayarak yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ettiği ancak daha sonra bu yükümlülükleri göz ardı ettiği iddia edildi.
Yatırımcılar ayrıca şirketin çalışanlarına ve tedarikçilerine ödemeleri zamanında yapmak gibi "en temel yükümlülüklerini" dahi yerine getiremediğini öne sürdü.
Şirketin sorunları 2025'te ortaya çıktı
Davacılar, Wondermind Global'in mali ve operasyonel sorunlarından haberdar olmadıklarını, şirketle ilgili problemlerin Eylül 2025'te yayımlanan bir internet haberinde ortaya çıkmasının ardından durumdan haberdar olduklarını belirtti.
Yatırımcılar, yatırdıkları paranın geri ödenmesini ve hukuki masraflarının karşılanmasını talep ediyor.