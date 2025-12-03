https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/sarhos-rakun-banyoda-sizdi-1101504701.html

Sarhoş rakun tuvalette sızdı

Sarhoş rakun tuvalette sızdı

ABD'nin Virginia eyaletinde bir içki dükkanının tuvaletinde baygın bir rakun bulundu. Dükkandaki bazı rafları karıştıran ve içki şişelerini kıran rakunun... 03.12.2025

Hanover İlçe Hayvanları Koruma ve Barınağı'ndan yetkililer, "maskeli haydutun" cumartesi sabahı (29 Kasım) Ashland'daki bir içki dükkanının raflarını karıştırdığını, şişeleri kırdığını, çok sayıda alkol çeşidi içtiğini ve dükkanının tuvaletinde yere yığıldığını açıkladı.Sabah dükkanı açan çalışan dağılmış rafları ve kırılmış şişeleri görünce önce dükkana hırsız girdiğini düşündüğünü ancak sonra tuvalette baygın yatan rakunu görünce şok olduğunu açıkladı. Dükkan çalışanı, hemen hayvan kontrol yetkililerine haber verdi ve yetkililer dükkana gelerek rakunun aslında sarhoş olduğunu tespit etti.Hanover İlçe Hayvanları Koruma ve Barınağı, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, "çok sarhoş" haldeki rakunu ayıltmak için barınağa geri götürdüklerini ve ardından tekrar doğaya bıraktıklarını söyledi.Açıklamada "Birkaç saatlik uyku ve herhangi bir yaralanma belirtisi (belki akşamdan kalmalık ve kötü yaşam tercihleri ​​dışında) olmadan, güvenli bir şekilde doğaya geri bırakıldı ve umarım hırsızlık ve izinsiz girişin çözüm olmadığını öğrenmiş oldu" ifadeleri yer aldı.

