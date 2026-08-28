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Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı
Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan yağış, yolda kazaya neden oldu. İstinye-Dereiçi seferini yapan İETT otobüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.İstinye-Dereiçi seferini yapan otobüs, yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin çatısına düşmeden bariyerlerde asılı kaldı.Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Güvenlik amacıyla cadde trafiğe kapatılırken, otobüsün kaldırılması için olay yerine çekici sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zeytinburnunda-iett-otobusu-kazasi-yaralilar-var--1108324082.html
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i̇ett, i̇stinye, türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, trafik kazası, trafik
i̇ett, i̇stinye, türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, trafik kazası, trafik

Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı

23:16 28.08.2026
© AA / Mücahit TüretkenSarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı
Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA / Mücahit Türetken
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan yağış, yolda kazaya neden oldu. İstinye-Dereiçi seferini yapan İETT otobüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
İstinye-Dereiçi seferini yapan otobüs, yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin çatısına düşmeden bariyerlerde asılı kaldı.
Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi.
Güvenlik amacıyla cadde trafiğe kapatılırken, otobüsün kaldırılması için olay yerine çekici sevk edildi.
Zeytinburnu Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var
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