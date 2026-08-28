https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/sariyerde-iett-otobusu-bariyerlere-carpti-1108330868.html
Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı
Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan yağış, yolda kazaya neden oldu. İstinye-Dereiçi seferini yapan İETT otobüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T23:16+0300
2026-08-28T23:16+0300
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Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.İstinye-Dereiçi seferini yapan otobüs, yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin çatısına düşmeden bariyerlerde asılı kaldı.Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Güvenlik amacıyla cadde trafiğe kapatılırken, otobüsün kaldırılması için olay yerine çekici sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/zeytinburnunda-iett-otobusu-kazasi-yaralilar-var--1108324082.html
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i̇ett, i̇stinye, türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, trafik kazası, trafik
i̇ett, i̇stinye, türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, trafik kazası, trafik
Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan yağış, yolda kazaya neden oldu. İstinye-Dereiçi seferini yapan İETT otobüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
İstinye-Dereiçi seferini yapan otobüs, yolun alt kısmında bulunan tek katlı evin çatısına düşmeden bariyerlerde asılı kaldı.
Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi.
Güvenlik amacıyla cadde trafiğe kapatılırken, otobüsün kaldırılması için olay yerine çekici sevk edildi.