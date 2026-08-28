https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-7-yerlesim-yeri-ele-gecirildi-1108317898.html

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 7 yerleşim yeri ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 7 yerleşim yeri ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, 22-28 Ağustos tarihleri arasındaki askeri bilançoyu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait askeri, lojistik ve sanayi... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T13:34+0300

2026-08-28T13:34+0300

2026-08-28T13:37+0300

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin 22-28 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan haftalık askeri raporunu yayınladı.Stratejik tesisler hassas vuruşlarla indirildiAçıklamaya göre Rus Hava Kuvvetleri ve füze birlikleri, Ukrayna ordusunun lojistik ve üretim altyapısını felç etmeye yönelik geniş çaplı bir operasyona imza attı. Bir haftalık süreçte 1 kitlesel ve 12 grup halinde yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzeler ile İHA’lar kullanılarak düzenlenen saldırılarda; Ukrayna'ya ait askeri, metalürji ve petrol rafinerisi tesisleri, yakıt-enerji santralleri ile askeri hava üsleri başarıyla imha edildi.Ayrıca İHA üretim atölyeleri, mühimmat depoları ile Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı geçici merkezlerin tam isabetle vurulduğu bildirildi.Karadeniz ve liman hattına kilitRus ordusunun hedefinde Ukrayna’nın deniz lojistiği de vardı. Açıklamada, Ukrayna ordusuna askeri mühimmat ve yakıt taşıdığı tespit edilen liman altyapılarının kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.Hafta boyunca Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait bir devriye botunun yanı sıra askeri amaçla kullanılan 6 kuru yük gemisi ve 2 tankerin de aralarında bulunduğu toplam 8 deniz taşıtı etkisiz hale getirildi.7 bölgede kontrol rus ordusuna geçtiSaha operasyonlarına ilişkin detayları paylaşan Bakanlık, Rus birliklerinin kararlı taarruzları sonucunda bir hafta içinde 7 yerleşim yerinin daha Rusya'nın kontrolüne girdiğini bildirdi.Ağır kayıp bilançosuHaftalık raporda Ukrayna tarafının personel ve teçhizat kayıplarına da geniş yer verildi:Operasyonun başından bu yana toplam bilançoBakanlık, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana imha edilen Ukrayna askeri teçhizatının genel dökümünü de paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kremlin-ukrayna-ile-muzakereler-askida-yeni-bir-fikir-yok-1108316836.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat