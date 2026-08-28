https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108309263.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik merkezler ve limanlar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik merkezler ve limanlar vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna’daki lojistik merkezlerine ve Ukrayna Ordusu tarafından kullanılan deniz limanlarına yönelik grup... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T08:38+0300

2026-08-28T08:38+0300

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ukrayna ordusu

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özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece gerçekleştirilen hava saldırılarında Ukrayna ordusunun ikmal hatları ve askeri depolama tesislerinin hedef alındığı belirtildi.Açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonlarda öne çıkan hedefler şunlar oldu:Savunma Bakanlığı, saldırıların belirlenen tüm hedeflere başarıyla ulaştığını aktardı.

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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)