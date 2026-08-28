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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108309263.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik merkezler ve limanlar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik merkezler ve limanlar vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna’daki lojistik merkezlerine ve Ukrayna Ordusu tarafından kullanılan deniz limanlarına yönelik grup... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
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odessa
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece gerçekleştirilen hava saldırılarında Ukrayna ordusunun ikmal hatları ve askeri depolama tesislerinin hedef alındığı belirtildi.Açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonlarda öne çıkan hedefler şunlar oldu:Savunma Bakanlığı, saldırıların belirlenen tüm hedeflere başarıyla ulaştığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/lavrovdan-abd-ile-gizli-temas-aciklamasi-istihbarat-servisleri-sessizlik-icinde-calisir-1108308098.html
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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik merkezler ve limanlar vuruldu

08:38 28.08.2026 (güncellendi: 08:40 28.08.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus İHA birlikleri operasyon bölgesinde
Rus İHA birlikleri operasyon bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna’daki lojistik merkezlerine ve Ukrayna Ordusu tarafından kullanılan deniz limanlarına yönelik grup saldırıları düzenlediği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece gerçekleştirilen hava saldırılarında Ukrayna ordusunun ikmal hatları ve askeri depolama tesislerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonlarda öne çıkan hedefler şunlar oldu:
Kiev Bölgesi: Uzun menzilli Flamingo seyir füzelerinin nihai ürünlerinin ve füze hızlandırıcı yakıtlarının depolandığı belirtilen Stellar Jet şirketine ait ambar kompleksi vuruldu.
Odessa Limanı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan ve askeri teçhizat barındıran altı ayrı depo hedef alındı.
Savunma Bakanlığı, saldırıların belirlenen tüm hedeflere başarıyla ulaştığını aktardı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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