https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108309263.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik merkezler ve limanlar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik merkezler ve limanlar vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna’daki lojistik merkezlerine ve Ukrayna Ordusu tarafından kullanılan deniz limanlarına yönelik grup... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-28T08:38+0300
2026-08-28T08:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kiev
odessa
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
rusya silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece gerçekleştirilen hava saldırılarında Ukrayna ordusunun ikmal hatları ve askeri depolama tesislerinin hedef alındığı belirtildi.Açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonlarda öne çıkan hedefler şunlar oldu:Savunma Bakanlığı, saldırıların belirlenen tüm hedeflere başarıyla ulaştığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/lavrovdan-abd-ile-gizli-temas-aciklamasi-istihbarat-servisleri-sessizlik-icinde-calisir-1108308098.html
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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik merkezler ve limanlar vuruldu
08:38 28.08.2026 (güncellendi: 08:40 28.08.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna’daki lojistik merkezlerine ve Ukrayna Ordusu tarafından kullanılan deniz limanlarına yönelik grup saldırıları düzenlediği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece gerçekleştirilen hava saldırılarında Ukrayna ordusunun ikmal hatları ve askeri depolama tesislerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonlarda öne çıkan hedefler şunlar oldu:
Kiev Bölgesi:
Uzun menzilli Flamingo
seyir füzelerinin nihai ürünlerinin ve füze hızlandırıcı yakıtlarının depolandığı belirtilen Stellar Jet
şirketine ait ambar kompleksi vuruldu.
Odessa Limanı:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan ve askeri teçhizat barındıran altı ayrı depo
hedef alındı.
Savunma Bakanlığı, saldırıların belirlenen tüm hedeflere başarıyla ulaştığını aktardı.