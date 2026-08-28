https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/lavrovdan-abd-ile-gizli-temas-aciklamasi-istihbarat-servisleri-sessizlik-icinde-calisir-1108308098.html

Lavrov'dan ABD ile 'gizli temas' açıklaması: ‘İstihbarat servisleri sessizlik içinde çalışır’

Lavrov'dan ABD ile 'gizli temas' açıklaması: ‘İstihbarat servisleri sessizlik içinde çalışır’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova’ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi. Lavrov, iki ülke istihbarat birimlerinin... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T07:41+0300

2026-08-28T07:41+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.Lavrov, ABD ve Rus servisleri arasındaki diyaloğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:CIA Direktörü John Ratcliffe, 25 Ağustos'ta Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaretin doğrudan iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında yapıldığını doğruladı.Ratcliffe'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Peskov, buna karşın yapılan temaslar ve görüşmelerin detayları hakkında Putin'e bilgi sunulduğunu aktardı. Kremlin Sözcüsü, bu ziyaretin derin krizden çıkış sürecine nasıl yansıyacağına dair şimdiden bir yorum yapmanın "erken" olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rus-vekil-moskovanin-londraya-yonelik-sabri-sinirsiz-degil-1108305552.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, cia, john ratcliffe