https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/lavrovdan-abd-ile-gizli-temas-aciklamasi-istihbarat-servisleri-sessizlik-icinde-calisir-1108308098.html
Lavrov'dan ABD ile 'gizli temas' açıklaması: ‘İstihbarat servisleri sessizlik içinde çalışır’
Lavrov'dan ABD ile 'gizli temas' açıklaması: ‘İstihbarat servisleri sessizlik içinde çalışır’
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova’ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi. Lavrov, iki ülke istihbarat birimlerinin... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T07:41+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.Lavrov, ABD ve Rus servisleri arasındaki diyaloğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:CIA Direktörü John Ratcliffe, 25 Ağustos'ta Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaretin doğrudan iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında yapıldığını doğruladı.Ratcliffe'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Peskov, buna karşın yapılan temaslar ve görüşmelerin detayları hakkında Putin'e bilgi sunulduğunu aktardı. Kremlin Sözcüsü, bu ziyaretin derin krizden çıkış sürecine nasıl yansıyacağına dair şimdiden bir yorum yapmanın "erken" olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rus-vekil-moskovanin-londraya-yonelik-sabri-sinirsiz-degil-1108305552.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, cia, john ratcliffe
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, cia, john ratcliffe
Lavrov'dan ABD ile 'gizli temas' açıklaması: ‘İstihbarat servisleri sessizlik içinde çalışır’
07:41 28.08.2026 (güncellendi: 07:46 28.08.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova’ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi. Lavrov, iki ülke istihbarat birimlerinin temas halinde olmasının doğal bir süreç olduğunu ve bu çalışmaların kamuoyundan uzak yürütüldüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Lavrov, ABD ve Rus servisleri arasındaki diyaloğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Ben o görüşmelerde yer almadım. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de istihbarat servislerinin kendi aralarında temas kurmasını sağlayan belirli kurallar mevcut. Bunda sıra dışı hiçbir şey yok. Bu tür çalışmaların sessizlik içinde yürütülmesinde de şaşılacak bir durum bulunmuyor.”
CIA Direktörü John Ratcliffe, 25 Ağustos'ta Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaretin doğrudan iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında yapıldığını doğruladı.
Ratcliffe'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Peskov, buna karşın yapılan temaslar ve görüşmelerin detayları hakkında Putin'e bilgi sunulduğunu aktardı. Kremlin Sözcüsü, bu ziyaretin derin krizden çıkış sürecine nasıl yansıyacağına dair şimdiden bir yorum yapmanın "erken" olduğunu vurguladı.