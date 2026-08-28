https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rus-vekil-pentagonun-nato-30-plani-abd-muttefikleri-icin-bir-tuzak-1108331018.html
Rus vekil: Pentagon’un ‘NATO 3.0’ planı ABD müttefikleri için bir tuzak
Rus vekil: Pentagon’un ‘NATO 3.0’ planı ABD müttefikleri için bir tuzak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'nin "NATO 3.0" planıyla Avrupa ve Asya’daki müttefiklerin güvenlik yükünü yine... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) "NATO 3.0" olarak adlandırdığı yeni güvenlik girişimine ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.Söz konusu planı ABD müttefikleri için bir "tuzak" olarak nitelendiren Çepa, Washington’un Ukrayna, Tayvan ve Çin çevresindeki gerilimleri araç olarak kullandığını belirtti. Rus vekil, ABD'nin bu sayede müttefiklerini silahlanma yarışına ve Amerikan yapımı silahları satın almaya zorladığını dile getirdi.‘Müttefikler silahlanma yarışına sürükleniyor’Doğrudan Rusya veya Çin ile çatışmaya girmek istemeyen ülkelerin Washington'un bu stratejisi nedeniyle mecburi bir silahlanma yarışına sürüklendiğine dikkat çeken Çepa, ABD’nin sunduğu güvenlik garantilerinin inandırıcılığının İran’daki son gelişmelerle birlikte tartışılır hale geldiğini vurguladı. Çepa, ABD'nin zayıflayan hegemonyası karşısında müttefiklerine yeniden silahlanmaları için zaman kazandırmaya çalıştığını ifade etti.NATO 3.0 girişimi nedir?Pentagon, kısa süre önce ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Elbridge Colby’nin “NATO 3.0” girişimi kapsamında müttefiklerin askeri ve siyasi temsilcileriyle görüşmek üzere Avrupa’ya gittiğini duyurmuştu.Colby, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı bir açıklamada, NATO’nun Soğuk Savaş dönemindeki modele benzer şekilde “NATO 3.0” formatıyla yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuş ve Avrupalı üyelerin kendi güvenlikleri konusunda temel sorumluluğu üstlenmesi gerektiğinin altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/bati-basini-iran-savasi-nedeniyle-abdnin-avrupadaki-patriot-stoklari-kritik-seviyenin-de-altinda-1108318162.html
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aleksey çepa, rusya devlet duması, abd, pentagon, nato, i̇ran, tayvan, ukrayna, soğuk savaş
aleksey çepa, rusya devlet duması, abd, pentagon, nato, i̇ran, tayvan, ukrayna, soğuk savaş
Rus vekil: Pentagon’un ‘NATO 3.0’ planı ABD müttefikleri için bir tuzak
Rusya Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'nin "NATO 3.0" planıyla Avrupa ve Asya’daki müttefiklerin güvenlik yükünü yine müttefiklerin kendisine yıkmayı, bir yandan da onları Amerikan savunma sanayisine bağımlı kılmayı hedeflediğini söyledi.
Rusya Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) "NATO 3.0" olarak adlandırdığı yeni güvenlik girişimine ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu planı ABD müttefikleri için bir "tuzak" olarak nitelendiren Çepa, Washington’un Ukrayna, Tayvan ve Çin çevresindeki gerilimleri araç olarak kullandığını belirtti. Rus vekil, ABD'nin bu sayede müttefiklerini silahlanma yarışına ve Amerikan yapımı silahları satın almaya zorladığını dile getirdi.
‘Müttefikler silahlanma yarışına sürükleniyor’
Doğrudan Rusya veya Çin ile çatışmaya girmek istemeyen ülkelerin Washington'un bu stratejisi nedeniyle mecburi bir silahlanma yarışına sürüklendiğine dikkat çeken Çepa, ABD’nin sunduğu güvenlik garantilerinin inandırıcılığının İran’daki son gelişmelerle birlikte tartışılır hale geldiğini vurguladı. Çepa, ABD'nin zayıflayan hegemonyası karşısında müttefiklerine yeniden silahlanmaları için zaman kazandırmaya çalıştığını ifade etti.
Pentagon, kısa süre önce ABD Savunma Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Elbridge Colby’nin “NATO 3.0” girişimi kapsamında müttefiklerin askeri ve siyasi temsilcileriyle görüşmek üzere Avrupa’ya gittiğini duyurmuştu.
Colby, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı bir açıklamada, NATO’nun Soğuk Savaş dönemindeki modele benzer şekilde “NATO 3.0” formatıyla yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuş ve Avrupalı üyelerin kendi güvenlikleri konusunda temel sorumluluğu üstlenmesi gerektiğinin altını çizmişti.